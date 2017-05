Innenstadt-Baustelle rückt weiter Sperrbereich und die Verkehrsführung auf der Reichenberger Straße in Zittau haben sich geändert.

Zittau, Reichenberger Straße Foto: Matthias Weber www.photoweber.de 0175-1609210 Foto: / / © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Aufgrund des Baufortschrittes auf der Reichenberger Straße haben sich in diesem Bereich der Sperrbereich und die Verkehrsführung geändert. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Seit Montag und voraussichtlich bis zum 9. Juni ist demnach die Albertstraße aus Richtung Neustadt kommend voll gesperrt. Die Albertstraße aus Richtung Böhmische Straße kommend ist wiederum freigegeben worden. Die Reichenberger Straße zwischen Rathausplatz und Albertstraße bleibt jedoch weiterhin voll gesperrt.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, wird es am 1. Juni auch an der Thomas-Müntzer-Straße in Schlegel eine Straßensperrung geben. Der Grund dafür ist aber ein erfreulicher: In der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr weihen die Stadtverwaltung und der Ortschaftsrat Schlegel dort einen neuen Spielplatz ein. (SZ)

