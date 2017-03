Innenminister wird Schirmherr in Zittau Markus Ulbig ist Pate bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathletik in der Weinau.

Innenminister Markus Ulbig übernimmt die Schirmherrschaft für die deutschen Senioren-Meisterschaften der Leichtathletik 2017 in Zittau. Die finden vom 30. Juni bis zum 2. Juli statt. Über 1 200 Athleten werden im Weinauparkstadion erwartet, berichtet Anke Zenker-Hoffmann vom Organisationsteam der HSG Turbine Zittau. In fast allen Leichtathletik-Disziplinen gehen die Sportler an den Start. Die Wettkämpfe werden bei den Damen und Herren in den Altersgruppen von 35 bis 85 beziehungsweise 90 Jahren ausgetragen. Mit Begleitern und Trainern könnte Zittau im Sommer für drei Tage zur Gastgeberstadt für 2 000 bis 3 000 Besucher werden.

Seit Donnerstag liegen Flyer für das Sportevent unter dem Titel „das Weinauparkstadion ruft“ in der Tourist-Information im Zittauer Rathaus aus. Vom Tüv sind jetzt die Fangnetze für die Wurfdisziplinen im Stadion abgenommen und für gut befunden worden, berichtet Anke Zenker-Hoffmann.

Ähnlich wie bei der Senioren-Leichtathletik-EM 2012 in Zittau werden wieder ehrenamtliche Helfer für Organisation, Logistik, Akkreditierung, Ablauf, Siegerehrung und Medien gesucht. Bis zum 1. April können sich Interessierte dafür bei der HSG melden. (SZ/hg)

www.turbine-zittau.de/la/dm2017/volunteers.php

zur Startseite