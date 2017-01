Innenminister will Meißen helfen Der freie Zugriff auf Unterlagen für den Stadtrat hat Donnerstag den Landtag beschäftigt.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) hat zugesagt, gegenüber den Kommunen klarzustellen, dass weiterhin Sitzungsunterlagen im Vorfeld der Sitzungen von Stadt- und Gemeinderäten veröffentlicht werden können. Das geht aus Statements mehrerer Landtagsfraktionen hervor. Der Innenausschuss hatte das Thema zuvor auf Antrag der Bündnisgrünen behandelt. Meißen betrifft dieser Fall direkt, da hier nach einem Gerichtsbeschluss das Ratsinformation gesperrt worden war.

„Ich freue mich über diese klaren Worte – auch des Innenministers – und hoffe, dass diese sich in den Äußerungen der Rechtsaufsichtsbehörde wiederfinden“, sagte im Anschluss an die Ausschusssitzung der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann. Der Antrag der Fraktion sei vertagt worden, so dass diese sich erneut über den Fortgang unterrichten lassen könne. Alle Stadt-, Gemeinde und Landkreisräte, die Unterlagen für öffentliche Sitzungen bislang nicht veröffentlichen, sollten sich ermutigt fühlen, dies künftig zu tun. „Nur informierte Bürgerinnen und Bürger nehmen aktiv am Gemeindeleben teil und bringen sich ein. Daran sollten alle Kommunalpolitiker interessiert sein“ so Lippmann. (SZ)

