Innenminister setzt sich für BA-Ausbau ein

Ein Protestbrief soll die Staatsregierung in Dresden dazu bringen, doch noch Geld für den Studienstandort nach Riesa zu schicken. Unterzeichnet wurde der Brief laut Förderverein unter anderem von Bundesinnenminister Thomas de Maizière. © Symbobild/dpa

Überlegen es sich Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) und Finanzminister Georg Unland (CDU) doch noch einmal anders? Vielleicht nachdem sie Post aus Riesa bekommen haben: In einem Brief bittet der Förderverein der Staatlichen Studienakademie Riesa, doch noch das Geld für ein größeres Laborgebäude im sächsischen Doppelhaushalt für 2017/18 aufzunehmen. Konkret geht es um den Umbau des Seminar- und Laborgebäudes und um einen neuen Erweiterungsbau. „Die Maßnahme hat höchste Priorität für die Arbeitssicherheit in den Laboren der Biotechnologie, Umwelttechnik und Strahlentechnik“, erklärt Oberbürgermeister Marco Müller (CDU). Er sitzt dem Förderverein vor. Derzeit werde zur Einhaltung aller Bestimmungen mit Notlösungen gearbeitet. Müller verweist zudem auf die steigenden Anforderungen in der Labor- und Verfahrenstechnik.

Unterzeichnet wurde der Brief laut Förderverein unter anderem von Bundesinnenminister Thomas de Maizière und dem Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth (beide CDU). (SZ)

