Innenausbau für neues Kinderheim startet In der alten Schule in Cunnersdorf gehen die Bauarbeiten voran. In die Unterkunft werden Hunderttausende Euro investiert.

Der Innenausbau in der alten Schule Cunnersdorf beginnt. © Karl-Ludwig Oberthür

An der alten Schule im Bannewitzer Ortsteil Cunnersdorf beginnen dieser Tage die Arbeiten für den Innenausbau. Die Bauarbeiten an der Gebäudehülle seien trotz des großen Sanierungsstaus gut vorangegangen, teilte das Bauamt der Gemeinde Bannewitz mit. In den ersten beiden Monaten – die Arbeiten begannen Mitte April – wurde das Haus vor allem entkernt. Inzwischen sind die Fassadenarbeiten vorangeschritten, das Dachgeschoss saniert und bereits Fenster eingebaut. Als Nächstes folgen die Installationsarbeiten und der Trockenbau im Inneren.

Geplant ist, in dem Haus ein Wohnprojekt für Jugendliche einzurichten. Es wird ein Heim für insgesamt 15 junge Menschen deutscher und ausländischer Herkunft, die ohne Eltern aufwachsen.

Bannewitz investiert insgesamt mehr als 800 000 Euro in das Vorhaben, wobei rund 600 000 Euro aus Fördertöpfen stammen. Bereits im kommenden Herbst soll die alte Schule bezugsfertig sein. Betrieben werden soll es von der Integrationsgesellschaft Sachsen. (hey)

