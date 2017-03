Innenausbau der Grundschule läuft Bald ist der erste Bauabschnitt in Hainsberg geschafft. Die Kosten hat die Stadt genau im Blick.

Die Grundschule Hainsberg vor der Sanierung. © Frank Baldauf

Trotz witterungsbedingter Pausen an Dach und Fassade kommen die Bauarbeiten an der Grundschule in Hainsberg gut voran. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen das erste und zweite Obergeschoss bis zu den Osterferien fertig sein. Laut Stadtsprecher Matthias Weigel sind die Heizkörper in beiden Geschossen bereits montiert. Bei den Elektroarbeiten hat die Feininstallation begonnen. Außerdem sind derzeit die Fliesenleger am Werk, die Malerarbeiten und die Verlegung des Bodenbelags laufen. Demnächst beginnen die Arbeiten an den Innentüren.

Die Grundschule Hainsberg wird seit Juni 2016 umfangreich saniert und um ein Geschoss erweitert. Bis September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten für das Vorhaben betragen rund 3,7 Millionen Euro, rund 40 Prozent davon sollen aus Fördermitteln kommen. Laut Rathaus liege man derzeit mit den Kosten im Plan. Während der Bauarbeiten läuft der Schulbetrieb weiter. (SZ/cb)

