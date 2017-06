Innen schick, außen Wüste Bald ziehen die Jungen und Mädchen der Spieloase von Graupa wieder nach Copitz. Der Termin musste schon zweimal verschoben werden.

Die Fassade ist fertig, jetzt sind die Außenanlagen dran. © Norbert Millauer

Pirna. Mit großen Schritten geht es an der Kita Spieloase in Copitz voran. Im Auftrag der Stadt wird das Gebäude seit Frühjahr 2016 saniert und erweitert. Zum aktuellen Baustand teilt Stadtsprecherin Jekaterina Nikitin mit, dass der Innenausbau größtenteils abgeschlossen ist. Die Arbeiten an der Fassade sind ebenfalls fertiggestellt. Nach dem Abbau der Gerüste werden die Außenanlagen in Angriff genommen. Außerdem wird momentan die Gartentoilette errichtet, und Fachleute bauen den Keller aus, der nur von außen zugängig ist. Nach Abzug des schweren Baugeräts erhält das Kita-Areal schließlich noch die versprochene Lärmschutzwand.

„Wenn die Betriebserlaubnis des Landesjugendamts vorliegt, das auch die Außenanlagen begutachtet, kann der Kita-Betrieb anlaufen“, erklärt Jekaterina Nikitin. Nach derzeitigem Stand ist das im Sommer der Fall. Der Einzugstermin wurde schon zweimal verschoben. Mitte Mai 2016 gab es einen Baustopp, da während der Arbeiten unterirdische Gewölbe entdeckt wurden, die neue Planungen erforderlich machten. Auch der Einzugstermin im Frühjahr 2017 konnte nicht gehalten werden. Zu hohe Kosten für die geplante Schallschutzwand brachten den Sanierungs-Zeitplan erneut durcheinander.

Während der Bauarbeiten sind die Mädchen und Jungen der Spieloase im alten Kindergarten in Graupa untergekommen.

