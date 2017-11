Innehalten an den Stolpersteinen Vor dem Wettin-Haus trafen sich Radebeuler zum Gedenken an die Reichspogromnacht.

Rosen liegen an den Stolpersteinen der jüdischen Familie. © Norbert Millauer

Eine kleines Grüppchen steht am Donnerstagnachmittag vor dem Eingang von Hausnummer 1 in der Moritzburger Straße. Ihr Blick fällt nach unten auf die fünf Stolpersteine im Gehweg. Dort haben sie Rosen abgelegt. Die Radebeuler sind zum Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 zusammengekommen. Und um an die jüdische Familie zu erinnern, die in der Moritzburger Straße lebte und von den Nazis ermordet wurde.

Thomas Bernd von der Arbeitsgruppe für das Gedenken am 27. Januar zückt einen Lappen und putzt über die Stolpersteine. Er mahnt an, dass es auch heute Ignoranz und fehlende Empathie für Mitmenschen gebe. Unter den Zuhörern ist auch Ingrid Lewek, Autorin des Buches „Juden in Radebeul 1933-1945“, für das sie in diesem Jahr gemeinsam mit Wolfgang Tarnowski den Couragepreis bekam.

