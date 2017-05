Inmitten von Schutt und Asche Einen Tag nach dem Brand in Welxande rätselt die Polizei über die Ursache. Dank eines schlaflosen Radfahrers ist Familie Ellermann Schlimmeres erspart geblieben.

Waldemar Ellermann sieht auf die Reste seines Seitengebäudes und der Scheune, in der drei Schweine und 32 Kaninchen verbrannten. © Kristin Richter

Die Brandermittler der Polizeidirektion Dresden sind schon mehrere Stunden da. Mit kleinen Handschaufeln wühlen sie mal da, mal dort in der Asche herum. Von dem Seitengebäude der Familie Ellermann ist fast nichts mehr übriggeblieben. So heiß müssen die Flammen am Sonntag in den morgendlichen Himmel geschlagen haben. Auch von der Scheune im Hinterteil des Gehöfts sind nur die Außenwände und der verkohlte Dachstuhl zu sehen.

Waldemar und Roswitha Ellermann schauen auf die Reste ihres Familienidylls. Seit 1981 wohnen sie in ihrem Häuschen, das zum Glück von dem Feuer verschont geblieben ist. Das haben sie den zahlreichen Feuerwehren zu verdanken. Und vor allem einem Radfahrer, der hier zu so früher Morgenstunde zufällig vorbeifuhr. „Um 4 Uhr hat es ans Fenster geklopft“, erzählt Waldemar Ellermann. „Da rief er: Komm schnell raus! Bei dir brennt’s.“

Der 57-Jährige wusste erst nicht, wie ihm geschah, denn er hatte sich erst wenige Stunden zuvor hingelegt. Mit seiner Frau hatte er bis weit nach Mitternacht den angenehm kühlen Abend nach dem heißen Sonnabend genossen. Und dann das!

Zuerst stand nur der vordere Teil des Seitengebäudes, das an die Straße grenzte, in Flammen. Der Radfahrer fuhr schnell zum Gerätehaus der Welxander Feuerwehr, schlug die Scheibe des Brandmelders ein und drückte auf den Sirenenknopf. Schnell waren die Kameraden da und begannen zu löschen. Doch die Flammen breiteten sich rasant aus.

„Schon von Lötzschen aus habe ich die Rauchsäule gesehen“, erinnert sich Jörg Noack, der Thiendorfer Ortswehrleiter. „Da war mir klar, dass das eine größere Sache wird.“ Deshalb alarmierte er weitere Feuerwehren nach. Unter anderem auch den Ebersbacher Tanker. Das erwies sich als sehr gute Idee. Denn die Löschwasserversorgung gestaltete sich schwierig. Es musste aus einem weit entfernten Teich gepumpt werden.

Doch mithilfe des Thiendorfer und des Ebersbacher Fahrzeugs, die beide mehrere Kubikmeter Wasser mit sich führen können, konnten die Feuerwehrleute verhindern, dass sich die Flammen auf den Holzschuppen, der Scheune und Wohnhaus verbindet, ausbreiten. „Das war unser Glück, sonst wäre das Wohnhaus nicht zu retten gewesen“, sagt Noack. Auch er kennt den Radfahrer, denen die Ellermanns womöglich ihr Leben zu verdanken haben. In Thiendorf und Umgebung sei der Mann, dessen Namen Noack nicht verrät, sehr bekannt. Der Radfahrer sei oft früh am Morgen unterwegs, weil er schlecht schlafen kann, so der Einsatzleiter. Seine Schlaflosigkeit hat das Welxander Ehepaar vor dem Schlimmsten bewahrt.

Auch deshalb wirken Waldemar und Roswitha Ellermann eher erleichtert als verzweifelt. Sie spüren außerdem die Hilfsbereitschaft der Welxander. Zum Beispiel stellte der hiesige Busunternehmer Stülpner einen Bauzaun zur Verfügung, Auch bei den Aufräumarbeiten werden Ellermanns auf Hilfe von Nachbarn und Freunden angewiesen sein. Doch erst einmal sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen, wie der Brand entstehen konnte. Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Deshalb sucht die Polizeidirektion Dresden weitere Zeugen. Sie sollen sich unter der Rufnummer 0351 – 483 22 33 melden.

