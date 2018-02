Inlinern unter der Erde Ab Mai wird der Abwasserkanal der Beethovenallee saniert. Mit schönen Nebeneffekten.

An der Beethovenallee wird der Abwasserkanal erneuert. © Birgit Ulbricht

Großenhain. Die Gehweganbindungen an der Meißner- und der Dresdner Straße werden abgesenkt. Dieser wichtige „Nebeneffekt“ für die Fußgänger ergibt sich aus einer Baumaßnahme, die die Stadt im zweiten Quartal 2018 angeht und die vorzugsweise unter der Erde stattfindet. Dabei ist die Geschichte durchaus technisch interessant: Der Haupt-Abwasserkanal der Beethovenallee wird saniert, und bei der Gelegenheit werden gleich 35 neue Anschlüsse hergestellt, davon 17 Hausanschlussleitungen und 18 neue Straßeneinläufe, außerdem zwei Schächte. Das Ganze erfolgt auf einer Länge von 250 Metern, beginnend an der Ecke Beethovenallee/Meißner Straße in Richtung Dresdner Kreuzung. Für die Anlieger fallen keine Straßenbaubeiträge an.

Trotzdem lohnt es, dem Ganzen Beachtung zu schenken. Denn der Bau im Inlinerverfahren ist technisch zwar längst üblich, aber interessant. Ein zusammengeklappter Schlauch wird in den Kanal eingeschoben, nachdem der gereinigt ist. Nach dem Einbringen dieses Liners, der aus Glasfaserkunststoffen mit Polyesterharzen besteht, wird der Schlauch schließlich mittels heißem Wasser an den Altkanal angepresst. Dann härtet alles aus. Die Anschlusskanäle werden danach mit Robotern freigefräst. Diese Technik des Auskleidens verlängert die Lebensdauer des Altkanals auf über 70 Jahre, statt 40.

Die Baumaßnahme war ursprünglich für 2019/2020 geplant. Allerdings ist der Zustand des Kanals inzwischen derart marode, dass sich die Stadt entschlossen hat, gleich zu handeln. Wurzeln sind eingewachsen, Betonteile ausgebrochen, Ringe durchgerostet. Außerdem plant das Straßenbauamt, auf der Beethovenallee in der zweiten Jahreshälfte 2018 ohnehin, eine neue Deckschicht aufzutragen. Da erscheint es natürlich ratsam, die Kanalsanierung vorher durchzuführen.

