Inklusionssportfest in Hoyerswerda Am Freitag findet im Sportforum die Abnahme des Sportabzeichens für Menschen mit Behinderungen statt. Auch Kamenzer sind dabei.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Am europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai 2017 findet ab 15 Uhr im Hoyerswerdaer Sportforum ein Inklusionssportfest statt, das der Kreissportbund Bautzen unterstützt von den Rotary Clubs aus Hoyerswerda und Kamenz organisiert. KSB-Geschäftsführer Lars Bauer: „Das Inklusionssportfest möchte Menschen unterschiedlicher Herkunft und körperlicher und geistiger Voraussetzung zusammenbringen und das gemeinsame Interesse am Sporttreiben in den Vordergrund stellen.“ Es stelle für den Kreissportbund Bautzen gleichzeitig den symbolischen Startschuss für die Veröffentlichung seines Inklusionsleitfadens für Sportvereine dar, der kürzlich in Kamenz vorgestellt wurde.

Gemeinsam mit dem 1. Tanzclub der Lessingstadt Kamenz als Modellverein und der Ergotherapie Schiewack als wissenschaftlicher Part in der Erarbeitung des Leitfadens hat der Kreissportbund Bautzen als Auftraggeber und Mitgestalter nun ein Arbeitsmittel für Sportvereine zur Hand, die das Thema Inklusion umsetzen möchten.

Die Vielfalt des Teilnehmerfeldes am Freitag, dem 5. Mai zeige die Öffnung des Sports für alle. Der 1. Tanzclub der Lessingstadt Kamenz habe bereits drei Sportgruppen im Bereich Tanz gegründet, deren Mitglieder Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung sowie Asylsuchende und Migranten sind. Das Inklusionssportfest spiegelt damit genau die Zielgruppe wieder, die auch der Leitfaden anspricht.

Die Mitglieder der beiden genannten Rotary Clubs aus Kamenz und Hoyerswerda organisieren den Transport der Sportabzeichen-Aspiranten ins Sportforum und werden selbst beim Sportfest zum Beispiel mit Stoppuhr oder Maßband als Kampfrichtergehilfen aktiv sein. Der Leitfaden wird 15 Uhr präsentiert, das Sportfest dauert bis 17 Uhr. Natürlich sind Zaungäste gern gesehen.

