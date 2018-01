Injoy kann am Stadion der Jugend bauen Der Bauausschuss des Kamenzer Stadtrates hat gegen die neuen Pläne nichts einzuwenden.

Am Stadion der Jugend in Kamenz soll ein neues Fitnesscenter gebaut werden. © Archivfoto:Matthias Schumann Am Stadion der Jugend in Kamenz soll ein neues Fitnesscenter gebaut werden.

Die Grafik zeigt Ansichten des zweistöckigen Funktionalbaus, den das Injoy am Siedlungsweg/Nordstraße, also am Stadion der Jugend errichten will.

Kamenz. Der Neubau des Injoy-Fitnesscenters am Siedlungsweg und der Nordstraße könnte beginnen. Der Bau- und Stadtentwicklungsausschuss des Kamenzer Stadtrates segnete jetzt das „gemeindliche Einvernehmen“ mit dem ehrgeizigen Vorhaben ab. Das neue Studio wird auch eine Physiotherapiepraxis und eine Sauna beherbergen. Das Gebäude ist in seiner Zweigeschossigkeit rein funktional angelegt, was im Ausschuss allerdings auch Kritik an der „architektonischen Anmutung aus den neunziger Jahren“ auslöste. OB Roland Dantz verwies in diesem Zusammenhang auf das gute Bauherrenrecht.

Entscheidend für das Ja der Kamenzer Stadträte war auch die infrastrukturelle Gesamtlösung. Auf dem von der Stadt bereits an den Betreiber verkauften Grundstück werden jetzt 38 Pkw-Stellplätze vorgehalten, davon zwei für Behinderte. Die Zufahrt ist vom Siedlungsweg aus geplant, was keine Probleme machen dürfte.

Nach Auffassung der Ausschussmitglieder fügt sich das neue Körperkultur-Areal auch gut in die Umgebung ein. Es ergänze gewissermaßen auch die sportlichen Angebote im Stadion der Jugend, das vom SV Einheit Kamenz betrieben wird. Erwähnt wird dabei ausdrücklich auch die sanierte Vier-Bahn-Kegelhalle und das Stadion-Sozialgebäude ganz in der Nähe. Konflikte mit dem Sportbetrieb werden nicht gesehen. So ist zum Beispiel auch keine „Entfernung“ der Leichtathletik-Abwurfanlage nötig, weil die Entfernung bis zur Neubebauung laut Planskizze knapp 110 Meter beträgt. Schwierig könnte es höchstens werden, wenn hier die weltbeste deutsche Speerwurfelite antreten würde. Die Abwurfanlage ist aber bekanntlich dem Nachwuchs vorbehalten, für den sie ja auch errichtet wurde. (SZ)

