Injoy ist Testsieger Die Franchise-Kette wurde im n-tv-Test als bester deutscher Fitness-Studio-Anbieter gekürt.

Auch in Kamenz gibt es ein Injoy-Fitnessstudio. © Matthias Schumann

Kamenz. Injoy ist bereits das fünfte Mal zum besten und servicefreundlichsten deutschen Fitness-Studio-Anbieter gekürt worden. Das ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv. Die Marktforscher nahmen elf überregionale Fitness-Studio-Anbieter unter die Lupe. Injoy erhielt das Qualitätsurteil „sehr gut“. Das bedeutete den Testsieg.

„Wir freuen uns nicht nur über den ersten Platz, sondern besonders über die hervorragende Bewertung der Mitarbeiter in den Studios – freundlich, motiviert und kompetent“, so Injoy-Geschäftsführer Stephan Pfitzenmeier. Neben dem im Vergleich besten Gerät- und Kursangebot überzeugte die Tester besonders die Betreuung in den Studios. Das Personal habe mit Kompetenz gepunktet. Injoy in Kamenz plant am Stadion der Jugend einen großen Neubau. Der Stadtrat gab kürzlich sein Einvernehmen. (szo)

