Initiative will weniger Wölfe Für eine Begrenzung des Wolfsbestands in Sachsen spricht sich eine Petition einer Bürgerinitiative aus dem Landkreis Bautzen aus. Mehr als 18.000 Menschen haben das Papier unterzeichnet.

Ein Wolf durchstreift die Wälder im Kreis Bautzen. Das Bild stammt aus einer Filmaufnahme. © Archivfoto: Sebastian Körner

Bautzen. Mit so einer gewaltigen Resonanz hatte Georg Lebsa nicht gerechnet: 18 590 Menschen haben die Petition unterschrieben, die der Ralbitz-Rosenthaler gemeinsam mit anderen Einwohnern der umliegenden Dörfer initiiert hatte. Die notwendige Mindestzahl von 12 000 Unterstützern ist damit weit überschritten.

Mit sieben dicken Aktenordnern voller Unterschriftenlisten fahren Lebsa und seine Mitstreiter nun am Mittwoch nach Dresden. Sie wollen ihre Petition persönlich an den Sächsischen Landtag übergeben. Ihr Anliegen hat große Brisanz: Die Initiatoren fordern eine Begrenzung des Wolfsbestands in der Lausitz und eine Gesetzesänderung, die das möglich macht. Bisher lässt der strenge Artenschutz es nur im Ausnahmefall zu, einen Wolf zu töten. Das ist den Petenten zu wenig. Die Lausitz habe die höchste Wolfsdichte in ganz Europa. Eine naturnahe Weide- und Nutztierhaltung sei nicht mehr möglich, die Bewegungsfreiheit der Menschen eingeschränkt, heißt es in der Begründung. Dieser Zustand sei unnatürlich. Das europäische Artenschutzgesetz könne für die Lausitz nicht mehr undifferenziert angewendet werden.

Die vom Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ akribisch geführte Statistik scheint den Initiatoren Recht zu geben: 181 getötete, 19 verletzte und 17 verwundete Nutztiere listet die Schadensbilanz allein für 2017 auf. In den erst wenigen Tagen dieses Jahres kommen weitere drei tote Schafe von einer Weide in Spohla bei Wittichenau hinzu. Laut Landratsamt war die Herde mit einem stromführenden Elektrozaun und Flatterbändern geschützt.

Die Petition findet auch im Landtag Unterstützer: 18 Abgeordnete, die bereits ihre Stellungnahme abgegeben haben, stimmen ihr zu und befürworten eine Anhörung, nur drei lehnen sie ab. Zu den Befürwortern gehören die Oberlausitzer CDU-Abgeordneten Patricia Wissel, Stephan Meyer und Frank Uwe Hirche, auch Thomas Baum von der SPD. „Artenschutz ist sinnvoll, hat aber auch seine Grenzen, spätestens wenn Wölfe für Menschen zur Gefahr werden, Nutztiere reißen und so große Schäden anrichten, dass Existenzen auf dem Spiel stehen“, argumentiert beispielsweise Patricia Wissel aus Neukirch. Auch der Dresdener CDU-Abgeordnete Christian Hartmann begrüßt die Petition. Auch wenn der Schutz des Wolfes weiterhin wichtig sei, sei es dringend notwendig, über das Thema zu debattieren – und zwar sachlich.

