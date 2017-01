Initiative richtet Notfallfonds ein Paten von Asylbewerbern können beim Verein bis zu 250 Euro für Ausgaben beantragen, die von Behörden nicht übernommen werden.

Wenn ein Asylbewerber eine anwaltliche Vorberatung benötigt oder ein Flüchtlingskind eine Brille, stand dessen ehrenamtlicher Pate bisher vor einem echten Problem. Denn in Fällen wie diesen und anderen übernehmen die Behörden nicht die anfallenden Kosten. Die Initiative Coswig – Ort der Vielfalt hat nun eine Möglichkeit geschaffen, diese Lücke im Hilfesystem zu schließen. In Form eines Notfallfonds.

Nach Angaben von Vereinschefin Christiane Böttger wird dieser mit bis zu 5 000 Euro pro Jahr ausgestattet. Dafür genutzt werden nicht zweckgebundene Spenden an die Initiative. „Wir sind so herangegangen, dass wir sagen: Menschen spenden uns Geld, damit wir helfen“, erklärt Christiane Böttger. „Wir möchten die Paten nicht allein lassen mit dem Problem und ihnen einen Plan B ermöglichen.“

Wert habe man dabei auf eine geregelte Vergabe gelegt. „Es gibt nachvollziehbare Richtlinien, um alles transparent zu gestalten“, sagt die Vereinsvorsitzende. So müsse der Antrag von einem Paten eingereicht werden. Darin habe er kurz zu erläutern, wofür das Geld gebraucht wird. Pro Einzelfall können maximal 250 Euro ausgezahlt werden. Damit ist durch den Fonds im Jahr Hilfe in mindestens 20 Notsituationen machbar, überschlägt Christiane Böttger. Diese zusätzliche Unterstützung ist vor allem für Flüchtlinge in Coswig gedacht. Ausnahmen sind allerdings möglich. Auch dann müsse aber der Weg über einen Flüchtlingspaten führen, betont sie.

Seitdem die Mitgliederversammlung den Fonds im September beschloss, sind Christiane Böttger zufolge drei Anträge eingegangen. In einem Fall handelte es sich um die Anfrage eines Darlehens für eine Flüchtlingsfamilie in Radebeul. Sie benötigte einen unteren vierstelligen Betrag als Vorschuss, um ihren Umzug nach Leipzig finanzieren zu können. Das Darlehen wurde vom Verein gewährt und kurz darauf von der Familie zurückgezahlt.

