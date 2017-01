Ingo verappelt alle Pirna startet zum Neujahrsempfang fröhlich ins neue Jahr – mit einem atemlosen Stargast.

So kennt man ihn: Gespitzte Lippen, Pausbäckchen, krausgezogene Nase. Kabarettist Ingo Appelt witzelte sich als Stargast mit endlosen Gag-Salven durch den Pirnaer Neujahrsempfang am Freitagabend. Hier mimt er gerade die Merkel-Raute nach. © Daniel Förster

Comedian Ingo Appelt, Stargast beim Pirnaer Neujahrsempfang, hatte sich gerade so richtig warm geredet, da kam der unvermeidliche Kalauer. Es ging um mit Tieren kopulierende Politiker in einem südlichen Land. „Darf man den türkischen Präsidenten Ziegenficker nennen?“, rief Appelt ins Publikum. „Klar“, schallte es zurück. Darauf Appelt: „Haben Sie aber schon mal an die armen Tiere gedacht?“ Scheinbar ohne Luft zu holen, schoss sich der Kabarettist mit einem komödiantischen Dauerfeuerwerk durchs Programm. Der bekennende Sozialdemokrat erklärte, wie nützlich ihm das SPD-Parteibuch schon in jungen Jahren war, als er in Franken aufwuchs. Im CSU-dominierten Land konnte er damit auf dem Behindertenparkplatz parken. Und sein späterer Versuch, zum Islam zu konvertieren, scheiterte am fehlenden Pilotenschein. Egal, was Appelt auch von sich gab, das Publikum johlte und bog sich vor Lachen.

Derart launig ging es durch den ganzen Abend, offensichtlich hatten auch schon die Vorredner kräftig am Humor-Cocktail genippt. Schon Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke rück- und ausblickte mächtig pointiert auf das zurückliegende und auf das neue Jahr. Er sparte auch nicht daran, sein von ihm geleitetes Rathaus auf die Schippe zu nehmen. Kostprobe gefällig?

Hanke referierte unter anderem über den eilig zugeschütteten Brunnen, der im Sommer auf der Dohnaischen Straße auftauchte. „Was lernen wir allesamt daraus? Die Fachleute in den Verwaltungen sind oft schneller als man denkt“, witzelte er. Wenn auch unter dem Denkmantel des Humors, reihten sich in Hankes Rede Erfolge an Erfolge – am Sonntag ist Oberbürgermeisterwahl.

Volksbank-Chef Hauke Haensel hingegen mischte auch ernste Themen in seine humorvolle Rede. Er erinnerte an die Krise vieler Banken, das Euro-Desaster und die dramatisch niedrigen Zinsen. Der Volksbank hingegen bescheinigte er eine solide Basis, die fest in der Region verwurzelt sei. So stieg die Zahl der Kunden 2016 erstmals über 30 000, zudem wurde bei den Mitgliedern die 8 000er-Marke geknackt. Und am Schluss seiner Rede entpuppte sich gar Haensels hellseherisches Talent. Er lade jetzt schon mal gemeinsam mit Oberbürgermeister Hanke zum Neujahrsempfang 2018 ein, sagte er. Ob das so kommt, entscheidet sich aber erst am Sonntag.

zur Startseite