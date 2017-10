Ingenieure prüfen Lösungen für Gestank im Klärwerk Fachleute haben bereits mehrere Einstellungen an den Anlagen geändert. Der entscheidende Schritt kommt aber noch.

Faultürme des Klärwerks. © Peter Hilbert

Dresden hat ein hochmodernes Klärwerk in Kaditz. Fast 500 Millionen Euro sind nach der Wende in den Ausbau geflossen. Doch mit einem Problem hat die Stadtentwässerung jetzt wieder zu kämpfen: mit Gestank. Dabei schien dies mit Inbetriebnahme der großen Faultürme 2012 weitgehend gelöst zu sein. In diesem Herzstück reift der Klärschlamm. So entsteht Faulgas, mit dem Blockheizkraftwerke Wärme und Strom erzeugen. Zuvor musste der Schlamm noch mithilfe von Erdgas auf 100 Grad erhitzt und so getrocknet werden, was wesentlich schlimmer stank.

Doch seit Anfang 2016 ziehen wieder Wolken mit Schlammdunst über Kaditz. Anfang des Jahres wurde eine ausgefallene Filteranlage instand gesetzt. Doch der erhoffte Effekt blieb aus. Die Gerüche an der Schlammverladung oder an weiteren Stellen haben sich nicht deutlich verbessert.

Die Stadtentwässerung unternehme sehr viel, um das Problem zu lösen, versichert Sprecher Torsten Fiedler. Beispielsweise wurde darauf verzichtet, den ausgefaulten Schlamm zu erhitzen, bevor in Zentrifugen vorm Abtransport das letzte Wasser ausgeschleudert wird. Außerdem sei in den Faultürmen weniger Fett zugegeben worden, das zur Erhöhung der Energieausbeute in der Biogasanlage eingesetzt werde, nennt Fiedler ein weiteres Beispiel. Das sind aber keine dauerhaften Lösungen.

„Derzeit untersuchen externe Ingenieurbüros die Ursachen für die Entstehung und Möglichkeiten zur Beseitigung von Geruch“, sagt der Sprecher. Bis Jahresende soll ein Maßnahmenpaket stehen. So wurde ein Ingenieurbüro beauftragt, Lösungen für das Abluftsystem der Verladeanlage zu finden. Außerdem hatten Spezialisten Abluftproben genommen und in einem Programm berechnet, wo Gerüche entstehen und wie sie sich ausbreiten. „Nach Abschluss der Untersuchungen wird entschieden, ob zum Beispiel ein Umbau der Schlammverladung nötig wird“, erklärt Fiedler. Bis wann alle Schritte umgesetzt sind, hänge vom Aufwand ab. (SZ/phi)

