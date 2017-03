Ingenieur-Büro sucht Mitarbeiter Die Görlitzer Niederlassung von Ferchau Engineering wächst. Dank des Automobilbaus und der Kunststofftechnik.

Hier in der Jakobstraße will Ferchau seine Büros in der Jakobstraße erweitern. © nikolaischmidt.de

Die Görlitzer Niederlassung der Ferchau Engineering GmbH will in den nächsten sechs Monaten 14 neue Mitarbeiter einstellen. Sie würden vor allem im Qualitäts- und Projektmanagement sowie in der Berechnung eingesetzt, teilte das Gummersbacher Unternehmen mit. Die Zahl der Angestellten würde dadurch auf 44 steigen. Derzeit sind 30 Mitarbeiter für Ferchau in Görlitz tätig. Seit fünf Jahren hat das Unternehmen ein Görlitzer Standbein. Es liefert Ingenieur- und IT-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Bildete anfangs die Schienenverkehrstechnik noch den Schwerpunkt der Görlitzer Niederlassung, so werden zunehmend mehr Automobilzulieferer oder Firmen der Kunststofftechnik betreut. Angesichts des Wachstums will Ferchau seine Büros in der Jakobstraße erweitern.

Um Nachwuchskräfte zu finden, präsentiert sich das Unternehmen auf Messen und kooperiert mit der Hochschule Zittau/Görlitz. So verleiht die Niederlassung regelmäßig den Förderpreis für herausragende studentische Leistungen an der hiesigen Hochschule. Ferchau hat in Deutschland und Österreich über 100 Niederlassungen mit 7 400 Mitarbeitern. (SZ/sb)

