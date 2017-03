Infoveranstaltung zur Hirschkurve Die Entschärfung der Engstelle soll im Juni beginnen. Die Planer wollen nun ansässige Bürger und Firmen über den Bau aufklären.

Die Entschärfung der Hirschkurve ist Teil des dritten Bauabschnittes der B 97 durch Ottendorf-Okrilla. © Thorsten Eckert

Die Hirschkurve in Ottendorf-Okrilla ist ein wahres Nadelöhr. Mit maximal 30 Stundenkilometern darf der Autofahrer diese Engstelle passieren. Und das, obwohl es sich um eine große Bundesstraße, nämlich um die B 97 handelt. Doch im Rahmen der großangelegten Sanierung der Bundesstraße soll nun im letzten Abschnitt auch die Hirschkurve angepackt werden. Die zuständige Behörde, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), muss allerdings, um die Kurve zu entschärfen, ein Haus komplett abreißen und ein weiteres umbauen lassen. Nur so könne die Engstelle in diesem Bereich beseitigt werden. Anschließend erfolgt der grundhafte Ausbau mit Anbau eines gemeinsamen Geh- und Radweges. Während der Baumaßnahme, die rund 800 000 Euro kosten wird, ist eine Vollsperrung der viel befahrenen Bundesstraße nötig. Von dieser sind natürlich nicht nur die Anwohner, sondern auch die vielen Gewerbetreibenden vor Ort betroffen.

In einer Informationsveranstaltung möchten Mitarbeiter des Landesamtes deshalb die Betroffenen im Konkreten über die Auswirkungen während der Bauzeit informieren. Deswegen sind am Donnerstag, dem 30. März, alle Bürger um 16.30 Uhr in den Speisesaal der Grundschule herzlich eingeladen.

Der Ausbau der Hirschkurve ist wie bereits angedeutet der letzte Bauabschnitt zur grundhaften Sanierung der B 97. Das Projekt hat bereits im Jahr 2015 begonnen, als Fachmänner auf rund 1,2 Kilometern zwischen dem Ortsausgangsschild in Richtung Laußnitz und der Bergstraße die Fahrbahn erneuerten. Im vergangenen Jahr ließ das Landesamt für Straßenbau und Verkehr schließlich den Abschnitt zwischen dem Obi-Markt und der Kreuzung mit der S 177 grundhaft sanieren.

