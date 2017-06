Infotag zum Schlaganfall In Bautzen gibt es am Dienstag viele Informationen rund um das Schlaganfallrisiko.

Beim Infotag zum Schlaganfall bieten Mitarbeiter des Bautzener Krankenhauses auch Blutdruckmessungen an. © dpa

Ein großer Aktionstag zum Thema Schlaganfall findet am Dienstag auf dem Kornmarkt statt. Von 10 bis 16 Uhr steht dort ein roter Infobus der „Herzenssache Lebenszeit“. Hier können Interessierte mit Fachärzten sprechen und ihr Schlaganfallrisiko testen lassen. Unter anderem werden Mitarbeiter des Bautzener Krankenhauses Blutzucker und Blutdruck messen. Auch gibt es Informationen zur Physio-, Ergo- und Sprachtherapie nach einem Schlaganfall. Verschiedene Ärzte halten von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr Vorträge rund um das Krankheitsbild. Dabei geht es um Ursachen, Symptome, Untersuchungs- und Therapiemöglichkeiten sowie Begleiterkrankungen bei Schlaganfall.

Der Schlaganfall ist nach Krebs- und Herzerkrankungen die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Jährlich erleiden rund 270 000 Menschen einen Schlaganfall, heißt es in einer Mitteilung der Oberlausitzkliniken. Bis zu 70 Prozent aller Schlaganfälle könnten sich durch gezielte Vorsorge und gesunde Lebensweise verhindern lassen. Hier setzt die vom Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim initiierte und mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe sowie der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft umgesetzte Aufklärungskampagne „Herzenssache Lebenszeit“ an: Informationen über Ursachen, Risikofaktoren und Vorsorgeoptionen liefern, um der Erkrankung vorzubeugen. (SZ)

zur Startseite