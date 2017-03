Infotafel hat ausgedient Die Anzeige am Löbauer Busbahnhof wird durch eine LED-Wand ersetzt. Für Fahrgäste hat das mehrere Vorteile.

An Stellen, die noch nicht voll von Aufklebern sind, blättert bereits die Farbe ab. Seit mittlerweile mehr als 15 Jahren steht die Fahrgastinformation auf dem Löbauer Busbahnhof. Weil sie nicht mehr zeitgemäß ist, wird die Anzeige nun ausgetauscht. © Thomas Eichler

Löbau. Wer sich am Löbauer Busbahnhof darüber informieren will, ob sein Bus pünktlich oder mit Verspätung abfährt, hat das bis Mittwoch an der alten, roten Infotafel tun müssen. Ob die angezeigte Uhrzeit auch wirklich stimmt, ist bis zuletzt aber nicht mehr sicher gewesen. Denn die Infotafel hat ihre beste Zeit hinter sich und funktioniert längst nicht mehr so zuverlässig, wie sie es eigentlich tun sollte. Schuld daran ist die veraltete Technik: Zahlen und Buchstaben sind bislang noch mit Röhrentechnik zum Leuchten gebracht worden. geht an den Röhren etwas kaputt, schleichen sich immer mal wieder Fehler auf die Tafel. Deswegen ist mal die Uhrzeit nicht korrekt und mal werden Abfahrtszeiten der Busse nicht richtig angezeigt.

Doch schon bald – laut Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) ab nächster Woche Freitag – wird sich der Zustand ändern und die Tafel Abfahrtszeiten stets aktuell und vertrauenswürdig anzeigen. Dann soll auf dem Löbauer Busbahnhof eine nagelneue LED-Anzeige stehen. Am Mittwoch ist damit begonnen worden, dafür den Grundstein zu legen. „Die Tiefbauarbeiten sind losgegangen“, wie Sandra Trebesius, Pressesprecherin des Zvon, mitteilt. Umfangreiche Bauarbeiten sind aber nicht zu erwarten. Es muss lediglich ein neues Fundament für die LED-Anzeige her. Kabel und Leitungen werden nicht extra verlegt. Beides liegt bereits an. Für Fahrgäste bringt der Anlagenwechsel keine Einschränkungen mit sich.

Im vergangenen Jahr hat der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien den Betrieb der Anlage von der Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck, kurz KVG übernommen. Seitdem muss sich die KVG nicht mehr mit der Anzeigetafel herumärgern. Das spart Geld. Laut KVG-Geschäftsführer Alfons Dienel seien in den vergangenen Jahren mehrere Tausend Euro in die Anlage geflossen. Gebracht hat es am Ende wenig. Immer wieder ist die Tafel kaputtgegangen. Besonders Regen habe ihr zugesetzt, weil die Infotafel aufgrund ihrer Bauweise nicht wasserdicht gewesen ist, so Alfons Dienel.

Mit der Übernahme durch den Zvon und der Modernisierung der Anzeige sollen sich die Probleme in Luft auflösen. Fahrgäste können nun hoffen, immer aktuell über Abfahrtszeiten informiert zu werden. Mittels modernster Technik wird das möglich gemacht. Busse, so erklärt Zvon-Sprecherin Sandra Trebesius, seien nämlich mit dem sogenannten „Automatischen-Regionalen-Betriebsleitsystem“ ausgestattet. Durch einen Sensor in den Bussen können so eventuelle Verspätungen erkannt und in Echtzeit auf die LED-Wand übertragen werden. Binnen Sekunden können Fahrgäste also bald erfahren, ob ihr Bus pünktlich zur Haltestelle rollt oder nicht. Sogar Blinde können dann erfahren, um welche Uhrzeit ihr Bus am Bahnhof hält. Denn die Anlage wird behindertengerecht mit einer Vorlesefunktion ausgestattet sein. All diejenigen, die nicht vor der Anzeigetafel am Busbahnhof stehen und die Abfahrtszeiten kontrollieren wollen, können auch einfach aufs Handy schauen. Der Zvon hat nämlich extra eine leicht zu bedienende Internetseite fürs Mobiltelefon im Angebot. Dort werden Fahrzeiten stetig aktualisiert und sind dann abrufbar. „Verspätungen werden automatisch angezeigt“, sagt Frau Trebesius.

Die neue Infotafel am Löbauer Busbahnhof kostet rund 40 000 Euro. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr fördert das Projekt zu 75 Prozent. Ist die Anzeige aufgestellt, hat der Zvon die Betreuung sämtlicher Infotafeln auf Busbahnhöfen von Bischofswerda bis nach Zittau unter seinen Fittichen.

www.zvon-mobil.de

