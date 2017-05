Infos zur Sanierung der Augustusbrücke online

Die Augustusbrücke in Dresden. © Sven Ellger

Die Arbeiten an der Augustusbrücke gehen voran: Derzeit sind die Bauleute damit beschäftigt, den Gehweg in Richtung Altstadt provisorisch auszubauen. Dabei wird der Zustand der Platten an den Brückenrampen genau dokumentiert, damit diese später entsprechend saniert werden können. Indes geht auch der Aufbau des Containerdorfs auf dem Theaterplatz weiter. Die als Büros genutzten Container bleiben voraussichtlich bis zum Ende der Sanierung 2019 vor der Semperoper stehen.

Begonnen hatten die Arbeiten vor zwei Wochen. Seitdem ist die Brücke für Autofahrer gesperrt. Straßenbahnen und Radfahrer kommen bislang noch über das historische Bauwerk. Spätestens ab Juli soll dann aber auch der öffentliche Personennahverkehr umgeleitet werden. Für Autos bleibt die Brücke auch nach der Sanierung gesperrt. Wer immer auf dem Laufenden sein möchte, kann sich online über den Baustand informieren. (SZ/sag)

zur Startseite