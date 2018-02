Infos zur Karriere bei der Bundeswehr

Hoyerswerda. Über Karrieremöglichkeiten informiert die Bundeswehr am Dienstag, dem 6. März. Um 15 Uhr stellt ein Karriereberater in der Agentur für Arbeit im Einsteinhaus die unterschiedlichen Laufbahnen, das Bewerbungsverfahren sowie die Einstellungsvoraussetzungen vor. Eingeladen sind alle Frauen und Männer, die an einer militärischen oder zivilen Karriere bei der Bundeswehr interessiert sind. Die Bundeswehr bietet derzeit etwa 50 verschiedene Berufsausbildungsmöglichkeiten und 20 Studiengänge. (red/aw)

