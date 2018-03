Infos zur Integration im Netz Eine digitale Plattform bündelt alle Angebote rund um das Thema Migration – jetzt auch für den Raum Bautzen.

Screenshot der Website von Aleefa.

Bautzen. Die digitale Plattform „Afeefa“ informiert jetzt auch für den Raum Bautzen über alle Angebote rund um das Thema Migration und Integration. Mit einem Blick auf die Landkarte erfährt der Nutzer anhand von Symbolen und näheren Erläuterungen, wo sich in der Stadt und Umgebung wichtige Einrichtungen befinden, welche Beratungs- und Freizeitangebote und weitere Hilfen es gibt. Die Plattform, die 2015 in Dresden ins Leben gerufen wurde, will Zuwanderern helfen, sich im Alltag zurechtzufinden. Sie informiert auch darüber, welche Initiativen noch Unterstützer und Mitstreiter suchen.

Die ersten Angebote für den Raum Bautzen sind eingestellt, jetzt kann jeder die Einträge ergänzen. Alle Infos sollen in Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Farsi, Arabisch und Kurdisch bereitstehen. Dazu werden noch Übersetzer gesucht. (SZ)

www.bautzen.afeefa.de

zur Startseite