Infos zum SED-Unrecht und zur „Stasi“ Weißwasseraner und Bad Muskauer können sich Ende März zur Rehabilitierung informieren. Auch kann Einsicht in Stasi-Akten beantragt werden.

Weißwasser/Bad Muskau. Der Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur führt seine halbjährlich stattfindende Beratung zu Fragen der Rehabilitierung von SED-Unrecht dieses Frühjahr in Weißwasser und Bad Muskau durch. Das teilt der Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Dresden mit.

Die Bürgersprechstunde in Weißwasser findet am 27.März von 9.30 bis 16 Uhr im Raum 3.22 im Dachgeschoss des Rathauses (Marktplatz) statt. Telefonische Rücksprachen sind während der Sprechzeit unter der Rufnummer 03576265422 möglich. Die Sprechstunde in Bad Muskau findet am 28. März von 9 bis 16 Uhr im Ratssaal des Rathauses (Berliner Straße 47) statt.

Bei der Beratung können neben Fragen zu Möglichkeiten der Wiedergutmachung von politisch motiviertem Unrecht auch laufende Rehabilitierungsverfahren besprochen werden, teilt der Landesbeauftragte weiter mit. Fragen zu politisch motivierten Benachteiligungen oder ungeklärten Schicksalen in der DDR können ebenfalls erörtert werden, da auch die Lösung lebensgeschichtlicher Fragestellungen durch den neuen gesetzlichen Auftrag in den Fokus der Arbeit des Sächsischen Landesbeauftragten gerückt ist.

Mitarbeiterinnen der Außenstelle Dresden des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen beraten zudem zu sämtlichen Fragen der Akteneinsicht. Auch ist die Beantragung der Akteneinsicht vor Ort möglich. Jeder hat per Gesetz das Recht, seine persönlichen Stasi-Unterlagen einzusehen. Auch nahe Angehörige von Verstorbenen oder Vermissten haben das Recht auf Einsicht, heißt es vom Bundesbeauftragten.

Seit nunmehr fünfzehn Jahren berät Utz Rachowski, Schriftsteller und ehemaliger politischer Häftling, im Auftrag des Landesbeauftragten zu den Möglichkeiten strafrechtlicher, beruflicher und verwaltungsrechtlicher Rehabilitierung von SED-Unrecht. Ziel der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze ist es, den Opfern einen Weg zu eröffnen, die rechtsstaatswidrige Verurteilung aus dem Strafregister zu entfernen, sich vom Makel persönlicher Diskriminierung zu befreien, fortwirkendes Unrecht aufzuheben und soziale Ausgleichleistungen in Anspruch zu nehmen.

Darüber hinaus informiert Utz Rachowski über die 2007 beschlossene SED-Opferpension – eine monatliche Zuwendung in Höhe von 300 Euro für diejenigen, die in der DDR aus politischen Gründen mindestens 180 Tage in Haft waren. Zu jeder Zeit kann beim Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Dresden telefonisch ein Beratungstermin vereinbart werden – unter 03516568110. (red/ckx)

