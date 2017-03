Infos zum Ausbau der S 100

Am 4. April wird der geplante Ablauf des S-100-Ausbaus im Rathaus von Kamenz vorgestellt. © dpa

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr und der AZV Obere Schwarze Elster haben den Ausbau der S 100, Königsbrücker Straße, ausgeschrieben. Das Vorhaben umfasst abwassertechnische Leistungen im Bereich des Gehweges der Bahnhofstraße zwischen Güterbahnhofstraße und Poststraße. Es wird halbseitig gesperrt. Weiterhin erfolgt der Ausbau zwischen der Einmündung der Straße Am Hutberg bis zum Ortsausgang unter Vollsperrung. Am Ortsausgang wird zur Sichtverbesserung die Einmündung der Schwosdorfer Straße baulich verändert. Ab 18. April geht es in der Bahnhofstraße los. Zur Vorstellung des geplanten Bauablaufes findet am 4. April um17 Uhr im Ratssaal des Rathauses eine Infoveranstaltung statt. Alle interessierten Bürger und Betroffene sind dazu eingeladen, heißt es ausdrücklich. (SZ)

