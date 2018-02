Infos im März zur Gemeindeehe Krauschwitz und Bad Muskau sollen fusionieren. Die Einwohner sollen bereits früh einbezogen werden, erklärt der Krauschwitzer Bürgermeister Rüdiger Mönch.

Der Krauschwitzer Bürgermeister Rüdiger Mönch (Freie Wähler) spricht sich für den Zusammenschluss der Gemeinde mit Bad Muskau aus. © Christian Köhler

Die avisierte Gemeindefusion von Krauschwitz und Bad Muskau beschäftigt die Bürger. Dabei, so erklärt Bürgermeister Rüdiger Mönch (Freie Wähler) am Dienstagabend in Krauschwitz, werde derzeit zunächst das Zahlenwerk für den möglichen gemeinsamen Haushalt erstellt. „Wir und auch Bad Muskau sind gegenwärtig im Kassenkredit. Beide Kommunen haben aber einen enormen Investitionsbedarf bei den Pflichtaufgaben, die wir beide kaum noch erfüllen können“, erklärt Rüdiger Mönch einem Krauschwitzer Einwohner. Amtsleiter Toralf Schindler erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass bei einer möglichen Gemeindeehe ein entsprechender Vertrag erstellt wird. „Dieser muss, bevor über ihn befunden wird, einen Monat lang zur Einsichtnahme für alle Bürger ausgelegt werden“, so Schindler. Entsprechend könnten spätestens dann auch die Einwohner zu der Fusion und deren Umsetzung Stellung beziehen. Allerdings, so Rüdiger Mönch, wolle man die Einwohner deutlich früher einbeziehen. „Jetzt ist es dafür alledings noch zu früh“, sagt er. Spätestens im März sollen erste Zahlen vorliegen. Die Gemeindeehe könnte frühestens zum 1. Januar 2019 kommen.

Ausgefallen ist unterdessen die Ratssitzung in Krauschwitz am Dienstagabend. Weil sich viele Gemeinderäte krankheitsbedingt abgemeldet hatten, wäre der Rat nicht beschlussfähig gewesen. Die Ratssitzung soll nun am 1. März nachgeholt werden. Eigentlich hätten am Dienstag Planungsleistungen für Baumaßnahmen an der Grundschule in Sagar vergeben werden sollen. Dort sollen nicht nur Brandschutz und Elektrik ertüchtigt werden, sondern auch zwei neue Klassenräume entstehen. Dafür muss die Garage neben der Schule weichen und ein kleiner Anbau errichtet werden. „Um beginnen zu können, müssten erst mal die Planer beauftragt werden“, sagt Henry Hänchen vom Bauamt. (ckx)

