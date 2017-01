Infos für werdende Eltern

Der Kinderschutzbund veranstaltet einen Informationsabend zum Thema Schwangerschaft, wie Geschäftsführerin Barbara Stanja informiert. Am Mittwoch, dem 8. Februar, beantwortet eine Mitarbeiterin der Familienberatungsstelle der Diakonie im Familienzentrum des Kinderschutzbunds in Dippoldiswalde Fragen, die sich Eltern während der Schwangerschaft stellen. Es geht um Themen wie Elternzeit, Mutterschutz, Unterhalt und Sorgerecht oder die Beihilfe zur Erstausstattung und Elterngeld. Weiter gibt Stefanie Püschel, Mitarbeiterin des Projekts „Herzlich willkommen im Leben“, Informationen zu den Angeboten für werdende Eltern in der Umgebung. Zum Schluss stellt Elisabeth Frenkel Yoga für Schwangere vor. (SZ/fh)

Infoabend am Mittwoch, dem 8. Februar, 18 Uhr, im Familienzentrum des Kinderschutzbunds, Weißeritzstraße 30, Dippoldiswalde. Eintritt frei. Anmeldungen bis 7.2. unter 03504 600960 oder info@kinderschutzbund-soe.de.

