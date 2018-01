Infos für Künftige und Ehemalige Die Schiller-Oberschule Neustadt lädt zum Tag der offenen Tür ein und bereitet Absolventen auf ihre berufliche Zukunft vor.

Die Schiller-Oberschule Neustadt. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Neustadt. An diesem Sonnabend öffnet die Friedrich-Schiller-Oberschule in Neustadt zwischen 9 und 12 Uhr ihre Türen für künftige Fünftklässler. Da sich im Januar und Februar die jetzigen Viertklässler und deren Eltern für eine Schule entscheiden müssen, gibt es in der Schillerschule einige Stationen zum Ausprobieren und Informieren. In allen Räumen können die Kinder etwas über die Unterrichtsfächer erfahren und Arbeiten von Schülern begutachten. „Natürlich besteht auch die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen, sei es beim Musizieren mit Instrumenten, beim kreativen Umgang mit Farbe, beim Basteln im Technik-Kabinett, beim Experimentieren in Physik und Chemie oder Anwendungen am PC“, heißt es in der Einladung.

Zeitgleich findet für die künftigen Absolventen der Schillerschule die 10. regionale Ausbildungsmesse in der Aula statt. Unternehmen und Bildungsträger stellen ihre Angebote vor, dabei sind verschiedene Branchen vertreten. Nicht nur die klassische Lehre, auch ein Praktikum, ein berufliches Gymnasium, eine Fachoberschule, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst sind Optionen, die für Schüler der achten bis zehnten Klassen interessant sind. Für die Unternehmen bietet sich an diesem Tag die Möglichkeit, Nachwuchs anzuwerben. (SZ)

13. Januar, 9-12 Uhr, Rosa-Luxemburg-Straße 11

