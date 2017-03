Infoabend zur künftigen Entwicklung

Wie werden sich Tharandt und Dorfhain in den nächsten Jahren entwickeln? Dieser Frage wird am Dienstag, dem 7. März, nachgegangen. Um 19 Uhr findet im Judeichbau auf der Pienner Straße 19 in Tharandt eine Informationsveranstaltung zu dem Thema statt. Diese richtet sich an alle interessierten Einwohner aus Dorfhain und Tharandt mit Ortsteilen. Der Einlass zu dem Treffen ist bereits ab 18.30 Uhr.

Gegenstand der Veranstaltung ist der Entwurf des Flächennutzungsplans, den die Stadt Tharandt gemeinsam mit der Gemeinde Dorfhain erarbeitet hat. Die Stadt- und Gemeinderäte haben auf ihren jüngsten Sitzungen bereits jeweils grünes Licht für den Entwurf des Konzepts gegeben. Nun sollen die Pläne den Einwohnern vorgestellt werden. Dabei geht es vor allem darum, wo neues Bauland erschlossen wird beziehungsweise wie bisherige Brachflächen renaturiert und künftig einer Nutzung unterzogen werden können.

Ziel ist es, dass der neue Plan zur Flächenentwicklung bis Ende dieses Jahres gültig ist. Tharandt und Dorfhain bilden eine Verwaltungsgemeinschaft. Insgesamt leben dort rund 6 500 Einwohner. (SZ/ves)

