Info-Veranstaltung zur neuen Turnhalle für Liegau Der Ortsteil soll eine neue Halle bekommen. Die könnte dabei durchaus ein erster Schritt für ein Schul-Projekt werden.

Kommt es dazu, wird es eines der vielleicht sogar wegweisendsten Schulprojekte in Sachsen werden. Eine mögliche gemeinsame Schule aus der Liegauer Grundschule und der Förderschule des Epilepsiezentrums Kleinwachau in Liegau. Wobei der erste Schritt zunächst einmal eine gemeinsame Turnhalle werden soll. Und über die wird am 28. März ab 19.30 Uhr im Speiseraum der Schule im Epilepsiezentrum an der Wachauer Straße diskutiert. In einer Info-Veranstaltung wird das Projekt vorgestellt, das vom Radeberger Architekturbüro Dauphin erarbeitet wurde. Auch Radebergs OB Gerherd Lemm (SPD) und Liegaus Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel (SPD) werden mit dabei sein; wie auch die beiden Schulleiter. Denn natürlich wird auch über den sozusagen zweiten Schritt gesprochen werden; eine mögliche gemeinsame Schule.

Die könnte als eine Art Pilotprojekt an den Start gehen. Radebergs OB hatte jüngst ja bekanntlich sozusagen schon mal im zuständigen Kultusministerium vorgefühlt und war auf Interesse gestoßen, wie er sagt. Und ein Geheimnis ist längst ja auch nicht mehr, dass das Epilepsiezentrum der Idee ebenfalls sehr offen gegenüber steht. Auch aus rein praktischen Erwägungen wäre das ein sinnvoller Schritt, ist Epilepsiezentrumschef Martin Wallmann überzeugt: Die Grundschule platzt aus allen Nähten, ein Um- oder Ausbau ist eigentlich nicht machbar. Und inwieweit künftig Förderschulen noch ausgelastet sind, „darüber lässt sich nur spekulieren“, so Wallmann. Auf lange Sicht soll ja vereinfacht gesagt jedes Kind die Möglichkeit bekommen, in jede Schule gehen zu können. Werden dann noch spezielle Förderschulen gebraucht? Ein gemeinsames Schulprojekt könnte somit also die Zukunft beider Schulen sichern helfen. Wobei es inhaltlich natürlich noch eine Menge Fragen zu klären gilt. Auch das dürfte wohl am 28. März zur Sprache kommen. Auch, wenn zunächst vor allem der erste Schritt im Mittelpunkt steht, der Bau einer Turnhalle. (SZ/JF)

Informationsveranstaltung am Dienstag, 28. März um 19.30 Uhr im Speiseraum der Förderschule des Epilepsiezentrums an der Wachauer Straße in Liegau-Augustusbad.

