Info-Tafeln an Sehenswürdigkeiten Rechtzeitig vor der Wander- und Radsaison stellt Ebersbach-Neugersdorf neue Schilder auf. Für zwei fehlt noch die Baugenehmigung.

Humboldtbaude Schlechteberg Ebersbach. © Matthias Weber

Insgesamt fünf neue Informations-Tafeln geben jetzt Auskunft über Sehenswürdigkeiten in Ebersbach-Neugersdorf. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Vor allem Wanderern und Radlern, die als Touristen in die Stadt kommen, sollen die neuen Tafeln eine Hilfe zur Orientierung und zur Wissensvermittlung sein. Die Schilder geben Auskunft über die jeweilige Sehenswürdigkeit.

In dieser Woche wurden sie von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes aufgestellt. Am Parkplatz des Schlechtebergs wird auf der Tafel über den Berg und die Humboldtbaude berichtet. Das Schild an der Spreequelle in Neugersdorf informiert über die Quelle und das Volksbad. Warum der Großvaterstuhl in Neugersdorf so heißt, erfährt der Neugierige an dieser Felsformation.

Für die Info-Tafeln am Spreeborn und am Bismarckturm fehlen noch die entsprechenden Baugenehmigungen zum Aufstellen. Erst wenn diese vorliegen, bringen die Mitarbeiter vom Bauhof auch diese Tafeln an. Finanziert werden sie aus dem städtischen Haushalt. Angefertigt hat sie ein ortsansässiges Werbe- und Grafikstudio. Bei der Gestaltung der Schilder gibt es eine Anlehnung an das Corporate Design der Stadtverwaltung. Dieses einheitliche Erscheinungsbild nutzt die Stadtverwaltung unter anderem für ihre Broschüren. Der Inhalt der Tafeln wurde in Zusammenarbeit von Werbestudio und dem örtlichen Fremdenverkehrsverein erstellt. (SZ)

zur Startseite