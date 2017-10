Info-Kabel mit sattem Plus Vom Erfolg des Unternehmens profitieren auch Einrichtungen wie das Sozialkaufhaus. Es steckt in Schwierigkeiten.

Mit 2 000 Euro aus dem Geschäftsgewinn des Bischofswerdaer Unternehmens Info-Kabel unterstützt die Stadt das Sozialkaufhaus. Der Stadtrat bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Vorschlag von Stadträtin Dr. Helgard Schmidt (Die Linke). René Gürth, Leiter des Sozialkaufhauses, hatte auf der vorangegangenen Stadtratssitzung auf die wirtschaftlichen Probleme der Einrichtung aufmerksam gemacht. Die Einnahmen decken nicht mehr die Aufwendungen unter anderem für Miete und Fahrzeuge (die SZ berichtete).

Info-Kabel, deren Gesellschafter die Stadt Bischofswerda und die Gemeinde Burkau sind, steht wirtschaftlich solide da. Laut Jahresabschluss 2016, den der Bischofswerdaer Stadtrat in dieser Woche bestätigte, erwirtschaftete das Unternehmen einen Überschuss von fast 60 000 Euro. Davon werden 28 000 Euro an beide Kommunen ausgeschüttet. Entsprechend der Gesellschafteranteile erhält Bischofswerda zwei Drittel und die Gemeinde Burkau ein Drittel. Der restliche Betrag wird aufs neue Jahr vorgetragen. Info-Kabel versorgt rund 4 000 Kunden in beiden Kommunen mit Fernseh- und Radioprogrammen. (SZ)

