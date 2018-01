Info-Abend zur neuen Oberschule Der Evangelische Schulverein sagt Eltern, wieweit der Aufbau ist und wie Kinder aufgenommen werden.

Radebeul. Der Evangelische Schulverein Radebeul e.V. lädt am Donnerstag, dem 25. Januar, 19.30 Uhr alle interessierten Eltern zu einem Informationsabend zum aktuellen Stand der Aufbaubemühungen für eine neue Oberschule ein. Der Abend in der Evangelischen Grundschule auf der Wilhelm-Eichler-Straße 13 richtet sich vor allem an Eltern künftiger Fünftklässler und informiert über das Konzept der Schule und das weitere Aufnahmeverfahren.

Laut der künftigen Oberschulleiterin Dorit Rosenthal ist der Vorstand des Schulvereins optimistisch, dass die Oberschule mit dem Schuljahr 2018/2019 starten wird. Der Antrag auf Genehmigung wurde fristgerecht beim Landesamt für Schule und Bildung gestellt. Es gibt positive Signale, dass diesem stattgegeben wird. Weiterhin wurde im benachbarten ehemaligen Arbeitsamt genügend Raum für die neuen Klassen angemietet. „Wir sind froh, schon jetzt motivierte und fachlich versierte Pädagogen für die neue Oberschule gewonnen zu haben“, sagt Dorit Rosenthal.

Das Konzept der Oberschule beruht auf den pädagogischen Grundsätzen Maria Montessoris und gründet sich auf dem christlichen Menschenbild. Mit der Gründung der Oberschule wird es möglich sein, dass Kinder von der Einschulung bis zur zehnten Klasse in einem sozialen Umfeld zusammen lernen. Eine enge Verzahnung von Grundschule und Oberschule erleichtert dabei den Kindern den Übergang zwischen den Schulformen.

