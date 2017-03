Inflation in Sachsen wächst weiter

Ein teurer Monat: Von Januar zu Februar sind die Preise in Sachsen um 0,5 Prozent gestiegen. Verglichen mit dem Februar vorigen Jahres beträgt die Steigerung 2,4 Prozent. Das Statistische Landesamt in Kamenz berichtete am Mittwoch, eine Jahres-Inflation in dieser Höhe sei zuletzt für den Oktober 2011 berechnet worden.

Die Jahres-Teuerung in Sachsen ist etwas höher als in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg: Dort wurden 2,2 Prozent ermittelt, in Bayern 2,1 Prozent. Für Deutschland insgesamt wurde 2,2 als vorläufiger Wert gemeldet. Die Sächsische Zeitung hatte am Dienstag berichtet, dass die Preise in Sachsen derzeit schneller steigen als in fast allen anderen Ländern.

Ein typischer Warenkorb mit Nahrungsmitteln ist in Sachsen jetzt 5,3 Prozent teurer als vor einem Jahr. Dagegen meldeten Bayern und Baden-Württemberg vier Prozent Preissteigerung für Nahrungsmittel. In Sachsen wurde frisches Gemüse im Januar um fast ein Fünftel teurer; aufs Jahr gerechnet lag die Gemüseteuerung bei gut 37 Prozent. Allerdings war eine Ursache dafür das schlechte Wetter in Südeuropa; die Gemüse- und Obstpreise können je nach Ernteverlauf auch wieder sinken.

Kraftstoffe sind in Sachsen jetzt gut 15 Prozent teurer als vor einem Jahr, Heizöl fast 45 Prozent. Ohne Energiepreise läge die Jahres-Inflationsrate in Sachsen bei 1,9 Prozent. Billiger geworden sind im Jahresvergleich Bier und Spirituosen, Gas, Telefonieren und Flugreisen. Kleidung und Schuhe wurden im Jahresvergleich teurer, aber von Januar zu Februar billiger. (SZ/mz)

