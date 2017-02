Infineon-Chef zeigt keine Angst vor Trump

Reinhard Ploss © dpa

Der Mikrochip-Hersteller Infineon mit 2 000 Beschäftigten in Dresden vergrößert seine Zentrale in Neubiberg bei München. Konzernchef Reinhard Ploss sagte am Donnerstag, Infineon habe die Vermietungsfirma gekauft und baue zudem für 35 Millionen Euro an.

Das neue Geschäftsjahr habe gut begonnen, der Umsatz von Oktober bis Dezember lag um sechs Prozent höher als ein Jahr zuvor. Vor allem Chips für Autos waren stärker gefragt. Ploss rechnet damit, dass chinesische Kunden am stärksten nach Autos mit Elektro-Antrieb fragen werden. Chinesische Hersteller von Hybrid-Autos seien wichtige Kunden, auch Hyundai in Korea. Infineon macht fast ein Fünftel seines Umsatzes mit China, bei Autos 24 Prozent.

Die Politik des US-Präsidenten Donald Trump habe wohl keine Auswirkungen auf das Geschäft, sagte Ploss auf Nachfrage. Ungestörter Handel sei aber wichtig. Zwei Mitarbeiter seien aus Voraussicht nicht ins Flugzeug in die USA gestiegen. (SZ/mz)

