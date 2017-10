Industriestraße ist 2018 dran Beim Ausbau sollen Schutzstreifen für Radler entstehen. Und ein Parkstreifen für Lkws, den es bisher nicht gibt.

Wird bald in Ordnung gebracht. Die teils recht marode Industriestraße in Coswig, sie wird ab 2018 zwischen Dresdner Straße und Ziegelweg ausgebaut.



Wer nicht unbedingt da lang muss, vermeidet die Fahrt über die Industriestraße im Coswiger Westen. Die Huckelpiste ist berüchtigt. Trotzdem sind dort tagein, tagaus eine Menge Fahrzeuge unterwegs, vor allem Lkws. Lassen sich doch zahlreiche Unternehmen nur über diese Straße erreichen.

Bald gewinnt sie weiter an Bedeutung. Nämlich durch den geplanten Bau der neuen Elbtalstraße S 84, die von Niederwartha nach Meißen führen soll und derzeit noch in Kötitz endet. Im weiteren Verlauf Richtung Meißen wird sie die Industriestraße queren. Über eine Brücke, über die dann der Verkehr vom und zum Ziegelweg rollt. Den wiederum die Industriestraße kreuzt. Die genießt wegen ihrer Verbindung zur S 84 Priorität beim Freistaat und liegt in der obersten Schublade, wenn es um die Fördermittel geht. Solche Maßnahmen werden grundsätzlich gefördert, sagt Coswigs Bauamtsleiter Wolfgang Weimann.

Baustart im Juni

Derzeit wird die umfassende Sanierung der Industriestraße zwischen Dresdner Straße und Ziegelweg vorbereitet, die Stadt ist bei der Planung. Der kürzliche Stadtratsbeschluss zum Ausbau bedeutet grünes Licht für den Fördermittelantrag, der jetzt gestellt wird, sagt der Bauamtschef. Der Fördersatz beträgt 90 Prozent, was bei einer Gesamtbausumme von über 1,5 Millionen Euro einiges ausmacht.

Starten soll der Industriestraßen-Bau voraussichtlich im Juni kommenden Jahres. Weil zuvor erst einmal andere Straßen fertig sein müssen, damit die Stadt nicht lahmgelegt wird, wie es aus dem Rathaus heißt. So wird im nächsten Frühjahr die Weinböhlaer Straße gebaut, unter Federführung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr.

Die fast 1000 Meter lange Ausbaustrecke der Industriestraße wird zweigeteilt, damit die Gewerbegebiete mit ihren Unternehmen immer erreichbar bleiben. Der erste Bauabschnitt reicht von der Straße Am Baggerteich bis zur Dresdner Straße, der zweite, für 2019 vorgesehen, vom Baggerteich-Abzweig bis zum Ziegelweg.

Mit dem Ausbau ergeben sich für die Industriestraße zahlreiche Neuerungen. Eines bleibt allerdings beim Alten: Die Straßenbreite von insgesamt 13 Metern wird nicht verändert, aber anders aufgeteilt als bisher.

Oberstes Ziel: Ein ungestörter Verkehrsfluss für Lkws, die sich auch ordentlich begegnen können, und Sicherheit für Fußgänger und Radler. Dafür sollen der einseitige Gehweg auf der Ostseite und Schutzstreifen für Radfahrer auf beiden Seiten sorgen. Auf der Westseite entsteht ein Parkstreifen für Lkws, was Coswig in dieser Form bisher noch nicht zu bieten hat, erklärt der Bauamtschef.

Ein interessantes Detail des Ausbaus ergibt sich mit der Lockwitzbrücke. Von den Fahrzeugführern kaum wahrgenommen, unterquert der Bach die Straße nahe dem Abzweig Am Baggerteich. Gleichzeitig mit der Industriestraße muss die Brücke auf Vordermann gebracht und wegen der Anforderungen des Hochwassermanagementplanes im Querschnitt vergrößert werden. Ertüchtigt für ein Jahrhundert-Hochwasser.

Dabei kann die bestehende Brücke erhalten bleiben, bekommt aber einen Bypass, einen Durchlass auf der Südseite, der größere Wassermassen aufnehmen soll. Das verkürzt Bauzeit und Kosten, sagt Bauamtschef Weimann.

Brücke mit besonderer Spannweite

Nicht nur diese Brücke zählt zu den Besonderheiten des Ausbaus der Industriestraße. Als Schwerpunkte gelten der Anschluss an die Kreuzung Ziegelweg – mit Blick auf die künftige S 84 – und die Einmündung Am Baggerteich, jene Stelle, wo die S 84 später über die Industriestraße führt. Und zwar mit einer Brücke von recht großer Spannweite, muss sie doch nicht nur die Fahrbahn der Industriestraße überbrücken, sondern auch die Gleisanlage, die Anbindung Am Baggerteich sowie die Brücke über den Lockwitzbach.

Auch wenn die Industriestraße mit Blick auf die künftige S 84 ausgebaut wird – für die Nutzer bedeutet sie schon bald ein großes Plus, nämlich ein Ende der Huckelpiste in absehbarer Zeit.

