Industrie zum Anfassen Die Unternehmen in Riesa öffnen wieder ihre Türen. Und zwar nicht nur für Berufseinsteiger.

Zum Tag der offenen Wirtschaft können sich Besucher bei Führungen das Stahlwerk in Riesa von innen ansehen. © Sebastian Schultz

Die Entscheidung, in welche Richtung man nach dem Abschluss gehen möchte, fällt vielen schwer. Für Jugendliche gibt es zahlreiche Möglichkeiten, womit sie später ihr Geld verdienen können. Um den richtigen Job zu finden, gibt es in Riesa jährlich die Aktion „Tage der offenen Wirtschaft“, organisiert vom Wirtschaftsforum Region Riesa. Aber auch Interessierte, die längst ihren Beruf gefunden haben, können im September und Oktober einen Blick in die Unternehmen werfen. Die SZ stellt die Firmen mit ihrem Angebot vor. Eine gesonderte Anmeldung ist in den meisten Fällen nicht nötig.

Werksführungen bei Feralpi

Mit Schutzkleidung und festem Schuhwerk können Interessierte am Donnerstag, 7. September, von 16 bis 19 Uhr das Unternehmen Elbe-Drahtwerke Feralpi an der Gröbaer Straße in Riesa besichtigen. Die Besucher erwartet ein Vortrag mit Informationen über das Unternehmen. Anschließend kann sich jeder Interessierte in einer eineinhalbstündigen Führung ein Bild vom Unternehmen machen. Jeder, der über 14 Jahre alt ist, keinen Herzschrittmacher trägt und weitere Strecken zu Fuß zurücklegen kann, darf die Führung mitmachen. Im Besucherzelt gibt es Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen bei Feralpi. Weitere Informationen: Telefon 03525 749280

Einblick in die Fertigung

Bei Neways Electronics, ehemals BuS, haben die Besucher am Freitag, 8. September, von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit, einen Rundgang durch die Produktionshallen in der Bayern-und-Sachsen-Straße in Riesa zu machen. Zudem ist es möglich, sich einen Film über die Fertigung im Werk anzuschauen. Die Interessierten können sich über die Ausbildungs-, Studien- und Stellenangebote informieren. Das Unternehmen bietet Ausbildungen für die Berufe Elektroniker für Geräte und Systeme sowie Industrieelektroniker für Geräte und Systeme an. Außerdem bildet Neways Industriekaufleute aus. Den Bachelor of Engineering/ Elektrotechnik sowie den Bachelor of Engineering im Bereich Technisches Management kann man mit Neways als Praxispartner studieren. Weitere Informationen: Telefon 03525 60 060

Azubis stellen Wacker vor

Bei Wacker Chemie in Nünchritz erhalten interessierte Jugendliche von Auszubildenden aus dem Werk am Donnerstag, 14.September, von 15 bis 19 Uhr Informationen zu Lehrberufen. Außerdem führen sie durch das Unternehmen und zeigen ihre Arbeitsplätze. Über Ausbildungsstätten können sich die Besucher an den Infoständen informieren. Weitere Informationen: Telefon 035265 72504

Beratung für Ausbildungssuchende

Im Regionalbüro Riesa der Industrie- und Handelskammer können Jugendliche erfahren, wie sie den richtigen Ausbildungsplatz finden. „Es ist eine Möglichkeit für Suchende, die noch kurzfristig eine Lehrstelle brauchen oder noch nicht den passenden Beruf gefunden haben“, sagt Torsten Köhler. Am Montag, 25 September, wird dafür Anke Schmidt persönliche Beratungsgespräche mit Interessierten führen. Von 10 bis 14 Uhr ist sie in der Bahnhofstraße 8a zu Gast. Eine Anmeldung ist erforderlich: Telefon 03525-514056 oder per E-Mail strehle.peggy@dresden.ihk.de

Ausbildung bei der Volksbank

„Wer offen ist im Umgang mit Menschen und Freude daran hat, andere zu beraten, ist bei der Volksbank gut aufgehoben“, sagt Kerstin Rothe. Wer nicht unbedingt mit Kunden zusammenarbeiten möchte, kann im Büro oder in der Technikabteilung arbeiten. Das Unternehmen bietet eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann an. Zudem kann man in Riesa ein duales Studium an der Berufsakademie in Dresden absolvieren. Am Dienstag, 26. September, bietet die Volksbank Riesa auf der Hauptstraße von 14 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich in der Bank umzusehen. Weitere Informationen: Telefon 03525 702 0

Besichtigung im Hafen

In der Paul-Greifzu-Straße in Riesa können Besucher am Donnerstag, 19. Oktober, von 13 bis 16 Uhr die verschiedenen Hafenbereiche inklusive der neuen Containerservicehallen anschauen. Zudem informiert das Unternehmen der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe über die Pläne für den weiteren Hafenausbau. Wer an der Führung teilnehmen möchte: Treffpunkt ist das Gebäude an der Paul-Greifzu-Straße. Weitere Informationen: Telefon 03525 72 120

Betriebsrundgänge im Rohrwerk

In Zeithain bei Salzgitter Mannesmann können Besucher bei einem Betriebsrundgang dabei sein. Dabei sollte jeder feste Schuhe und lange Hosen tragen. Ein Film zeigt den Produktionsablauf im Werk. Der Tag der offenen Tür am Freitag, 20 Oktober, von 14 bis 17 Uhr ist vor allem für Jugendliche. Das Unternehmen bildet Verfahrensmechaniker für Stahlumformung, Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker und Elektroniker aus. Weitere Informationen: Telefon 03525 792202

