Ina Müller kommt nach Riesa Im musikalischen Gepäck hat die Hamburgerin ihr neuestes Album „Ich bin die“: klug, frech und witzig.

Sie hat den Blick, dem nichts entgeht: Ina Müller. © dpa

Ina Müller ist das Unikat im deutschsprachigen Showbusiness. Mit Stimme, Herz und Humor verleiht die Hamburgerin ihren Auftritten eine ganz besondere Note und füllt seit Jahren die großen Arenen der Bundesrepublik. Am 11. November gastiert die Musikkabarettistin in der Sachsenarena Riesa. „Bereits bei ihrem letzten Auftritt in Riesa vor fünf Jahren begeisterte Ina Müller 4 000 Zuschauer. In diesem Jahr haben wir diese Vorverkaufsmarke bereits überschritten“, freut sich FVG-Geschäftsführerin Kathleen Kießling.

Nach zwölf Jahren Kabaretttheater wechselte Ina Müller mit 40 auf die große Showbühne. Sämtliche ihrer bisherigen fünf Studioalben wurden vielfach mit Gold und Platin prämiert. Ihr Sechstes, „Ich bin die“, enthält 13 neue „Lieblingslieder für große Mädchen ... und Jungs“, wie Ina Müller selbst sagt. Den Großteil der Kompositionen hat sie wieder in langen Nächten zusammen mit ihrem Freund Johannes Oerding am Küchentisch geschrieben. Thematisch taucht die Künstlerin nun tiefer ein, schaut genauer hin und findet in ihren Texten noch bessere Wendungen. Die Müllerin moderiert, singt und lebt nach ihren eigenen Gesetzen. Mit 52 noch mehr als mit 48. Unbeirrbar, klug, frech und bei Bedarf auch jedem Trend zum Trotz. Sie hat den Blick, dem nichts entgeht, der jedes Detail heranzoomt – jede Falte, jede Verletzung und jede verpasste Chance. Dabei wird der Müller’sche Zugriff auf die Welt nie gnadenlos oder anstrengend. Denn das Leben gilt es zu feiern. Genauso, wie es ist.

Wer übrigens glaubt, Männer würden Ina nur mögen, weil sie sonst die häusliche Harmonie gefährden, der irrt: Inas Plattenfirma hat das in einer Studie genau untersucht. Die überraschende Botschaft: Männer lieben Ina genauso wie Frauen, im Norden wie im Süden, und zudem komplett ohne Zwang. Ina Müller sei wie „Champagner mit Currywurst“ attestiert die Herrenwelt der Müllerin.

Die SZ verlost viermal zwei Tickets für den Abend mit Ina Müller in Riesa. Wer gewinnen möchte, schreibt an die SZ-Elblandredaktion, Niederauer Straße 43 in 01662 Meißen, Kennwort: Ina Müller. Einsendeschluss ist der 30. Oktober. Bitte vermerken Sie Ihre Telefonnummer. Die Gewinner werden benachrichtigt. (SZ/ade)

Ina Müller am 11. November, 20 Uhr, in der Sachsen-arena Riesa; Karten ab 40.30 Euro gibt es in allen SZ-Treffpunkten sowie an der Abendkasse.

zur Startseite