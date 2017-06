In Zug und Bus bedroht Ein Inder wurde auf der Fahrt von Dresden ins Oberland von anderen Reisenden verbal attackiert. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Mann wurde am Donnerstagnachmittag in einem Zug der Länderbahn und in einem Bus bedroht. Der Inder war zunächst mit der Bahn von Dresden nach Bautzen gefahren. Bereits dort soll es gegen 15.45 Uhr zu verbalen Angriffen durch mehrere andere Reisende gekommen sein. In Bautzen verließen der Mann und seine deutsche Lebensgefährtin den Zug und fuhren mit dem Bus weiter nach Weigsdorf-Köblitz. Die Täter folgten dem Paar und beleidigten den Inder auch während der Busfahrt. Dem Mann seien unter anderem Schläge angedroht worden, informiert die Bundespolizei. Sie ermittelt nun zu der Bedrohung und sucht Zeugen. (szo)

Hinweise: 03586 76020

