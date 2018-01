In Zittaus Südwesten drohen Autofahrern Wartezeiten Die Kreuzung Humboldt-/ Schrammstraße in Zittau und die Bebelstraße in Olbersdorf werden gleichzeitig gesperrt. Deshalb werden Ampeln nötig.

Zittau. Die Kreuzung Humboldt-/Schrammstraße in Zittau wird im Zusammenhang mit dem grundhaften Ausbau der Schrammstraße voraussichtlich vom 12. März bis 1. Juni voll gesperrt. Das teilte Rathaussprecher Kai Grebasch auf SZ-Anfrage mit, verweist aber darauf, dass die Termine wetterabhängig sind. Die Umleitung soll über die Olbersdorfer August-Bebel-Straße führen.

Allerdings wird auch dort ab März gebaut. Der Landkreis lässt die Bebel-Straße in Höhe der Kokosweberei voll sperren, um ein eine Stützmauer erneuern zu können. Dieses Vorhaben sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr umgesetzt werden. Es fand sich allerdings keine Baufirma, sodass der Auftrag nicht vergeben werden konnte. „Die Umleitung erfolgt über die parallel zur Kreisstraße verlaufende S 133“, teilte das Landratsamt mit.

Damit werden die Hauptausfallstraße ins Gebirge und die parallel dazu verlaufende Olbersdorfer Dorfstraße gleichzeitig dicht sein. Die Zittauer und die Kreisverwaltung sehen dadurch aber keine über die bei Sperrungen normalen Einschränkungen hinausgehenden Beeinträchtigungen auf Autofahrer zukommen. „In den bisherigen Abstimmungsgesprächen mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde der Großen Kreisstadt Zittau wurde zunächst festgestellt, dass beide Baumaßnahmen zeitgleich ausgeführt werden können“, heißt es von Seiten des Landkreises. Es muss aber „über eine sinnvolle Verbindung zwischen Dorfstraße und Entlastungsstraße entschieden werden“, so Grebasch. Der Kreis bestätigt, dass die kleinen Olbersdorfer Verbindungsstraßen zwischen S 133 und Bebel-Straße für den Umleitungsverkehr genutzt werden sollen. Jeweils eine für jede Fahrtrichtung. Welche genau, steht noch nicht fest. Zusätzliche Wartezeit werden Autofahrer sicher an der Kreuzung Bebel-/Äußere Oybiner /Schramm- /Goldbachstraße einplanen müssen. An diesem Knotenpunkt werden Ampeln aufgestellt.

Die anderen Verbindungen ins Gebirge – über Eichgraben, Bertsdorf-Hönritz und Großschönau – sind in dieser Zeit offen.

