In Zittau wird ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt Zeugen beobachten den Mann auf einem Werkstattgelände und rufen die Polizei. Bei der Flucht ist er nicht schnell genug.

Symbolfoto: In Zittau klickten die Handschellen. © Archivfoto: ddp

Am Montagmorgen wurde in Zittau ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Ein 27-jähriger Pole war auf einem Firmengelände an der Pescheckstraße in einen Kleintransporter eingebrochen und daraufhin in den Räumen einer angrenzenden Werkstatt. Dabei wurde er von Anwohnern beobachtet, die umgehend die Polizei riefen. Als der Einbrecher die nahenden Beamten bemerkte, flüchtete er durch das Dachfenster des Gebäudes. Die Polizei konnte ihn jedoch verfolgen und im Umfeld der Werkstatt vorläufig festnehmen. Nach ersten Polizeiangaben wurde nichts gestohlen. Bei dem Einbruch entstand aber ein Sachschaden von etwa 100 Euro. (szo/jay)

