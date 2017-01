In Zittau kommt hier der Schneepflug zuerst Bundes-, Kreis -und Hauptstraßen werden in Zittau vom Winterdienst so lange behandelt, bis sie frei sind. Die Nebenstraßen müssen warten.

Ein Winterdienst-Fahrzeug der SDG ist in Zittau unterwegs.

So sieht der Winterdienstplan für Zittau aus.

Anders als das unvorhersehbare Winterwetter, das sich weder an Regeln noch an Vorhersagen hält, unterliegt der Winterdienst in der Stadt einer Art Planwirtschaft. Die Stadt versucht die Folgen des Unvorhersehbaren in vorhersehbare, planmäßige Abläufe zu lenken und systematisch vorzugehen. Spätestens aber, wenn Schnee und Eis die Straßen der Stadt heimsuchen, ziehen die Mitarbeiter des Bauhofs der Städtischen Dienstleistungsgesellschaft (SDG) den Winterdienstplan der Stadtverwaltung aus der Schublade.

Bundes- und Kreisstraßen – einschließlich des Stadtrings – werden im Auftrag der Straßenmeisterei zu allererst geräumt. Sie sind nicht Bestandteil des städtischen Winterdienstplans, weil die Dienstleistung nicht bei der Stadt abgerechnet wird.

Der Plan unterscheidet zwischen A, B und C-Touren. Die vielbefahrene Straßen der Stadt und die meisten Straßen der Innenstadt haben im Winterdienstplan oberste Priorität, sie finden sich auf der Liste der A-Tour wieder. Zur A-Tour mit höchster Priorität gehören neben 45 Hauptstraßen und 26 Straßenabschnitten der Kernstadt auch vier Hauptstraßen im Ortsteil Hartau. Die Hartauer Straßen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit in nebenstehender Grafik nicht eingezeichnet.

Die B-Tour erfasst kleine und weniger befahrene Straßen, wie beispielsweise den Villingenring im ehemaligen Armeegebiet, acht Straßen im Ortsteil Pethau oder die Straßen im Industriegebiet Weinau. Die Trassen in Pethau und im Gewerbegebiet sind ebenfalls nicht in der Grafik zu sehen.

Neben den A- und B-Touren, die bei entsprechenden Wetterlagen planmäßig befahren werden, gibt es über 100 kleinere Straßen, Sackgassen oder Parkflächen der C-Tour im Stadtgebiet, die „nach Bedarf“ geräumt werden.

„Ob ein Bedarf besteht, entscheidet das Bauamt in Absprache mit uns“, sagt Annemone Wenzel, Bereichsleiterin Grünflächen/Bauhof. Sie Mitarbeiter der SDG, die den ganzen Tag im Stadtgebiet unterwegs sind, sagen Bescheid, wenn sie feststellen, dass eine Gasse mal wieder geräumt werden müsste. An schneereichen Tagen, wenn die A-und B-Tour mehrmals gefahren wird, bleibt keine Zeit für die C-Tour. So kann es vorkommen, dass Nebenstraßen oder Straßen in Wohngebieten nicht oder erst nach einigen Tagen geräumt werden. Die breiteren Straßen der Stadt werden mit dem Unimog (allradbetriebener Lkw) geräumt, auf den schmaleren Trassen sind hingegen die kleineren Multicar des Bauhofs unterwegs.

Die Stadt richtet sich beim Winterdienstplan nach dem Sächsischen Straßengesetz und handelt entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit. Im Klartext: Autofahrer haben ihr Fahrverhalten dem Straßenzustand anzupassen. Die aktuelle Fassung ist seit 2014 in Kraft. Ob und welche Touren gefahren werden, entscheidet der Schichtleiter entsprechend der Wetterlage. Er kann dabei auf die Mitarbeiter in Rufbereitschaft zurückgreifen, die bereits um vier Uhr morgens vom Bauhof starten. Insgesamt sind zwei Unimog, vier Multicar für die Gehwege und zwei Transporter im Einsatz. Neben dem Tourenplan für die Straßen, arbeiten die Mitarbeiter der SDG drei weitere Touren auf kommunalen Gehwegen ab oder räumen die Fußwege vor kommunalen Häusern und in den zahlreichen Parks und Grünanlagen der Stadt.

Der Januar ist noch gar nicht zu Ende, da ist schon klar, dass der Winterdienst in diesem Winter häufiger im Einsatz war als im letzten Winter, so die Bereichsleiterin. Bis zum Ende der Woche soll es laut Wetterprognose, mit Temperaturen unter null Grad Celsius, kalt, trocken und niederschlagsfrei bleiben.

