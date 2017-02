In Wohnhaus eingebrochen

Ins Gefängnis gebracht Bautzen.Eine Polizeistreife hat in der Nacht zu Montag auf der Paul-Neck-Straße in Bautzen einen 22-Jährigen festgenommen. Die Überprüfung seiner Personalien hatte ergeben, dass gegen den jungen Deutschen aus Bautzen ein Haftbefehl bestand. Er hatte eine Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten nicht angetreten. Die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Spendenbox leer geräumt Bautzen. Kriminelle haben am Sonntagnachmittag eine Spendenbox an der Gedenkstätte Bautzen aufgebrochen. Aus der Truhe an der Weigangstraße entwendeten die Täter einen zweistelligen Bargeldbetrag. Außerdem richteten sie Sachschaden in Höhe von 20 Euro an.

Mit Reh kollidiert Bautzen. Auf der Autobahn bei Bautzen ist am Sonntagabend ein Wildunfall passiert. Ein 47-Jähriger erfasste mit seinem VW Passat in Höhe der Anschlussstelle Bautzen-West ein auf die Fahrbahn laufendes Reh. Der Kraftfahrer blieb unverletzt. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Schmuck und Bargeld entwendet Ottendorf-Okrilla. Einbrecher sind am Sonntag in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Medingen eingedrungen. Sie entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie diversen Schmuck. Den Wert der Beute konnte der Eigentümer des Hauses am Kuppenweg noch nicht genau beziffert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 16 und 21.50 Uhr.

Brand in einer Wohnung Ottendorf-Okrilla. Mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ist eine 74-Jährige aus Ottendorf ins Krankenhaus gebracht worden. Bei der Frau hatte es am Sonntag gebrannt. Laut Polizei wollte sie wahrscheinlich eine Zigarette in einem Blumentopf ausdrücken. Der fing aber Feuer. Die Flammen breiteten sich auch auf die Schrankwand und das gesamte Zimmer aus. Den derzeitigen Informationen nach löschte die Seniorin das Feuer selbst. Erst als eine Bekannte am Montagmorgen nach ihr schaute, bemerkte diese das völlig verrußte und nun unbewohnbare Zimmer. Die Bewohnerin kam ins Krankenhaus. Ein Brandursachenermittler war am Montag im Einsatz.

Verkehrsunfall unter der Einwirkung von Alkohol Bautzen. Am Sonntagabend kam es in Bautzen zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug von einem Parkplatz auf die Erich-Weinert-Straße auf. Dabei beachtete er offenbar einen Audi nicht, der die Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der 22-jährige Verursacher nach Alkohol roch. Ein Test ergab 0,64 Promille. Die Beamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt, begleiteten ihn zur Blutentnahme und fertigten eine Strafanzeige.

Gartenlaube in Brand geraten Ottendorf-Okrilla. Am Sonntagmittag brannte am Eichenweg im Ortsteil Medingen eine Gartenlaube. Der 57-jährige Eigentümer bemerkte die Flammen und rief die Feuerwehr. Diese löschte den Brand. An der Laube entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Eine fahrlässige Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, der mutmaßliche Verursacher machte bei einer Befragung widersprüchliche Angaben, heißt es von der Polizei.