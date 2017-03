In Weißwasser ist der Bär los

Wenn das mal kein guter Start in den Frühling ist: Am Sonnabend erwacht der Bär aus seinem Winterschlaf, und zwar der Feierbär. Ab 14 Uhr steppt er beim russischen Folklorefest Masleniza am Boulevard. Auf Gäste wartet jede Menge russische Folklore mit Musik, Theaterstücken und Spielen für Groß und Klein. Dazu gibt es landestypische Spezialitäten wie russische Pfannkuchen, Tee aus dem Samowar, Piroggen und Schaschlik. Gefeiert wird beim Verein „Wir sind wir“. Aber nur bis etwa 18 Uhr. Dann wird der Bär seine Steppschuhe wieder einpacken.

Foto: Joachim Rehle

