In Weißwasser brennt Ödland Die Feuerwehr Weißwasser hat die Löscharbeiten übernommen.

Symbolfoto © dpa-tmn

Weißwasser. Zu zwei kurz aufeinanderfolgenden Bränden ist es am Sonnabendnachmittag in Weißwasser gekommen. In beiden Fällen brannte Ödland in einer Ausdehnung von 125 beziehungsweise etwa 70 Quadratmetern auf der Forster und der Gelsdorfstraße. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Die Feuerwehr Weißwasser übernahm die Löscharbeiten. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (szo)

