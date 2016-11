In Weißkeißels Asylheim leben künftig nicht nur Syrer In die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber ziehen neue Familien. Die Heimleitung bittet daher um Sachspenden.

Im Juli haben sich die Bewohner der Unterkunft mit einem kleinen Fest und orientalischen Gerichten bei den Betreuern des DRK und den ehrenamtlichen Helfern bedankt. Foto: Joachim Rehle

Derzeit leben sieben syrische Familien mit insgesamt 34 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Weißkeißel. Dabei können dort bis zu 70 Personen untergebracht werden. Der Grund für die geringe Personenzahl sind Auszüge von Bewohnern, über deren Asylantrag entschieden worden ist. Dürfen diese in Deutschland bleiben, müssen sie eine eigene Wohnung beziehen. Und die Auszüge gehen in diesem Monat weiter. Wie die Leiterin der Unterkunft Beate Röchow kürzlich in der Sitzung des Weißkeißeler Gemeinderats mitgeteilt hat, ziehen im November fünfzehn weitere Bewohner aus. Die Arbeit wird für die Mitarbeiter der Einrichtung dadurch aber nicht weniger.

„Diesen Monat werden uns drei Familien verlassen“, erklärt Beate Röchow den Weißkeißeler Gemeinderäten. Diese hatten die Heimleiterin eingeladen, um über ihre Arbeit und die aktuelle Situation in der Unterkunft zu informieren. Geschlossen werde der Standort nicht, sagt Beate Röchow. Stattdessen würden die freien Plätze mit anderen Flüchtlingsfamilien aufgefüllt. Wann diese genau in Weißkeißel eintreffen und welcher Nationalität die neuen Bewohner sind, steht derzeit aber noch nicht fest. Im Gegensatz zu den bisher in der Unterkunft untergebrachten Asylbewerbern werde es sich bei den neuen Bewohnern wohl nicht mehr ausschließlich um Syrer handeln. Weiterhin nur Familien einer Nation in Weißkeißel unterzubringen werde schwer, habe ihm der Leiter des Ordnungsamtes beim Landkreis mitgeteilt, erklärt Weißkeißels Bürgermeister Andreas Lysk. An dem Übereinkommen zwischen dem Landkreis und der Gemeinde, wonach in Weißkeißel nur Familien untergebracht werden sollen, werde aber nicht gerüttelt.

Bis die neuen Familien eintreffen, haben Beate Röchow und ihre Kollegen in der Unterkunft – neben der Leiterin gibt es noch zwei weitere fest angestellte Mitarbeiter und einen Bundesfreiwilligendienstleistenden – aber noch alle Hände voll zu tun. So müssten die leergezogenen Zimmer wieder ausgerüstet werden. Denn die Grundausstattung, zu der verschiedenste Haushaltsgegenstände wie Bettwäsche, Handtücher und Geschirr zählen, nehmen die Asylbewerber bei ihrem Auszug mit. Diese werden von den Mitarbeitern des DRK, das die Unterkunft betreibt, auch bei der Wohnungssuche und dem Möbelkauf unterstützt. Auch wenn kürzlich zwei Familien nach Weißwasser gezogen sind, wollen die meisten nach Görlitz.

Gut neun Monate nach der Eröffnung der Gemeinschaftsunterkunft zeigen sich alle Beteiligten zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis. „Der Landkreis und auch der DRK Kreisverband sind voll zufrieden mit unserer Arbeit“, erklärt Beate Röchow den Gemeinderäten. Und auch der Bürgermeister ist froh, dass sich mittlerweile alles eingespielt hat. „Es ist so eingetreten, wie wir es alle erhofft haben“, sagt Andreas Lysk. Gemeint ist, dass alles ruhig abläuft. Auch wenn es anfangs durchaus kritische Stimmen zur Unterbringung der Asylbewerber in dem ehemaligen Bundesforstamt und auch Demonstrationen gegeben hat.

Beate Röchow bittet unterdessen um erneute Sachspenden für die nächsten Bewohner der Unterkunft. Dabei sind vor allem Haushaltsgegenstände willkommen, um neue Grundausstattungen für die Asylbewerber zusammenzustellen. Die gespendeten Dinge sollten sich allerdings noch in einem ordentlichen Zustand befinden.

