In Weinböhla rumort es Über 20 Jahre hat die CDU im Ort das Sagen – und die Gemeinde zum Vorbild im Kreis gemacht. Doch am Stammtisch wird Klartext gesprochen.

Friedliches Weinböhla, wo an diesem Sonnabend im Zentralgasthof (Foto) wieder Sachsens Weinkönigin gewählt wird. Der friedliche Eindruck täuscht. Viele Weinböhlaer sind mit politischen Verhältnissen nicht zufrieden.

Landtagsabgeordnete Daniela Kuge (CDU) hat sich den Ärger der Bürger am Stammtisch angehört.

Donnerstagabend. Die Sonne ist schon mehr als eine Stunde hinter dem Weinböhlaer Kirchturm untergegangen. Da trifft man sich in der Gemeinde am Stammtisch. Genauer, am CDU-Stammtisch. Nur 50 Schritte entfernt vom Rathaus. Der Gastgeber ist Andreas Weidmann in seinem Eiscafé. Der Mann, der vor allem unter der Händlerschaft im Ort viel bewegt. Mit am Stammtisch sitzt die Meißnerin Daniela Kuge. Landtagsabgeordnete der Christdemokraten im Landkreis. Ihr wollen die Weinböhlaer mal deutlich sagen, „was die da oben derzeit alles vorbei am Volk regieren“.

Keine zwei Jahre ist es her, da wäre so ein Stammtisch noch als Plauderstündchen ausgegangen. Der 10 500 Seelenort ist so etwas wie eine Vorzeigegemeinde im Kreis. In kaum einem anderen leben so viele Einwohner in ihrem Eigenheim. Die Kanalisation, beinahe alle Straßen sind unter CDU-Bürgermeister Reinhart Franke in Ordnung gebracht worden. Die Einwohnerzahl steigt, wenn auch langsam. Weinböhla hat nach wie vor eine Straßenbahnanbindung bis nach Dresden.

Alles gut, alles friedlich zwischen Zentralgasthof und Waldhotel? Offenbar nicht mehr. Die Diskussion am Weidmannschen Stammtisch, zu dem auch noch Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) und die einheimische Kandidatin für die Weinkönigin-Wahl Sandra Ruhland stoßen, zeigt es. Im Kreis bei Pilsbier und Weinschorle sitzen Gewerbetreibende, Landwirte und Winzer, ein Nachbar vom Asylbewerberheim, eine Lehrerin.

Beschwerden über Berlin und Trittbrettfahrer

Themen sind an dem Abend vor allem der Einzelhandel, der Mindestlohn und Politikerschelte – bevorzugt Richtung Berlin. Andreas Weidmann beschwert sich, dass die einheimische Händlergemeinschaft Veranstaltungen wie verkaufsoffene Sonntage organisiere, dafür viele auch einen Werbebeitrag zahlen, aber vor allem die großen Ketten nur als Trittbrettfahrer dabei sind. Ob man da nicht per Gesetz oder Verfügung mal was machen könne.

Ein Bürger beschwert sich, dass der Krankenwagen zu seiner Frau nicht gekommen sei, als die einen Oberschenkelhalsbruch hatte, aber im benachbarten Asylheim die Sanitätswagen bei kleineren Vorfällen angerückt seien. Der Landwirt schimpft auf die Förderpolitik in Berlin und zählt auf, was er alles einbüßt, wenn er weiter Weizen anbaut und Kühe hält. Alle zusammen schimpfen auf „die Bürger“, auch im Ort, die immer alles nur billig einkaufen wollten. Einer der Händler lobt die gerade laufende SZ-Serie „Kauflokal“ und hofft, dass sie wenigstens etwas Wirkung zeige.

Bürgermeister Zenker will von Daniela Kuge wissen, warum die ganz jungen Lehrer und die ältesten Lehrer mehr Geld bekommen, aber alle die im mittleren Alter, die ja den Stamm ausmachen, schlechter abschneiden. Ihn stört auch sehr, dass die Einwohnerzahlen beim Statistischen Landesamt in Kamenz fast immer hinter den wirklichen in der Gemeinde Weinböhla hinterherhinken. Nach der Einwohnerzahl bemessen sich die Zuwendungen vom Land, um die 500 Euro je Bürger.

In der Kritik steht auch die Mindestlohnpolitik. Vor allem deshalb, weil die Differenz zwischen denen, die nicht arbeiten gehen und jenen, die den Mindestlohn bekommen, viel zu gering sei. Andreas Weidmann: „Ich würde lieber denen mehr Geld geben, die mehr leisten und anderen weniger.“

Daniela Kuge notiert viel. Sie erzählt zwischendurch, dass sie gerade per Twitter bedroht worden sei und die Polizei angefragt hat, ob sie eine Streife nach Weinböhla schicken solle. Sie schildert, dass eine Anfrage an ein Ministerium erst nach sechs Wochen beantwortet sein müsse, was unsäglich lange sei. Und sie beschwört die am Stammtisch Sitzenden, im nächsten Jahr nicht die AfD zu wählen: „Dann bekommen wir eine rot-rot-grüne Regierung.“

Nur etwa ein Dutzend Bürger hörten der CDU-Frau zu. Vor einem Jahr standen über 500 auf dem Rathausplatz, zur AfD-Demo. „Die Politiker können keine zwei Jahre mehr so weitermachen und auf die kleinen Leute nicht mehr hören“, schimpft einer in der Runde, bevor Sandra Ruhland davon erzählt, wie aufgeregt sie sei, wenn sie an diesem Sonnabend im Zentralgasthof Weinkönigin werden will.

