In Wehlen geht fast nichts mehr Die Pirnaer Straße ist aufgerissen, der Elbeparkplatz gesperrt. Und die Busse können kaum wenden.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Elbeparkplatz ist schon Baustelle (l.), ab den Sommerferien wird es auch der Buswendeplatz daneben. © Steffen Unger Der Elbeparkplatz ist schon Baustelle (l.), ab den Sommerferien wird es auch der Buswendeplatz daneben.

Neben der Grundschule wird ein Gerätehaus gebaut.

Die Pirnaer Straße soll bald fertiggestellt werden – eventuell bis auf eine Lücke.

Die vergangenen Feiertage haben es gezeigt: drei Baustellen gleichzeitig in Wehlen führen zwangsläufig zum Chaos. Vor allem Touristen sind mit den Arbeiten überfordert, wissen nicht, wo sie fahren oder parken dürfen, berichtet Wehlens Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) im jüngsten Stadtrat. Denn die Pirnaer Straße ist zurzeit aufgerissen, der Elbeparkplatz mit dem Buswendeplatz wird noch bis nächstes Frühjahr gebaut, und neben der Grundschule wird ein Feuerwehrgerätehaus errichtet – unter halbseitiger Sperrung der Straße und mit einer Ampel.

Zumindest eine dieser Baustellen wird bald fertiggestellt, die Pirnaer Straße zwischen den Hausnummern 101 bis 129. In den nächsten Wochen werden die Asphaltdecke aufgetragen und die Fußwege gebaut. Einen genauen Fertigstellungstermin kann Tittel allerdings nicht nennen. „Wir sind auf jeden Fall im Verzug.“ Denn schon Anfang Juni sollte eigentlich alles fertig sein. Daraus wird nichts.

Noch kommen die Wehlener, die an der Pirnaer Straße wohnen, zumindest abends an ihre Grundstücke heran. An den beiden Tagen, an denen die Schwarzdecke aufgetragen wird, ist allerdings eine Vollsperrung notwendig. Dann ist auch der Zugang zum Kindergarten „Elbkinderland“ gekappt. Der Bürgermeister verspricht, dafür eine Lösung zu finden.

Rückwärtsfahren für Busse verboten

Was noch nicht gelöst ist, ist ein Zwist mit einem Anwohner. Mitten im Bauabschnitt befindet sich ein unterirdischer Gewölbekeller. Laut Tittel sollte der vom Eigentümer schon vor Jahren zugeschüttet werden. Wurde er aber nicht. Jetzt hat sich der Landkreis eingeschaltet und dem Anwohner bis Mitte Juni Zeit gegeben, den Keller aufzufüllen. Weigert er sich dagegen und beschreitet den Rechtsweg, kann es passieren, dass die Straße an dieser Stelle vorerst nicht saniert werden kann – es würde bis zur Klärung eine Lücke bleiben.

Ein Problem, das mehr drängt, ist die fehlende Wendemöglichkeit für Schul- und Linienbusse. Der Platz an der Elbe ist derzeit mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Mit der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft (OVPS) hat Tittel einen Kompromiss geschlossen: „Die Busfahrer dürfen die Absperrung öffnen, um zu wenden.“ Das funktioniert noch ein paar Wochen, dann wird der Buswendeplatz aufgerissen, nämlich in den Ferien. Deshalb muss eine andere Lösung her. Busse dürfen prinzipiell nicht rückwärts fahren, außer, es gibt einen Einweiser. „Die OVPS hat vorgeschlagen, kleinere Busse in den Ferien einzusetzen, die dann auf dem Markt wenden können“, berichtet Tittel. Linienbusse sollen nach den Ferien wahrscheinlich an der Kreuzung vom Café Richter wenden – mit einem Einweiser. Reisebusse sollen prinzipiell an der „Schönen Aussicht“ halten.

„Eigentlich müssten wir ans Ortseingangsschild den Hinweis hängen: Urlaub 2017 in Wehlen nicht möglich“, scherzt der Bürgermeister entmutigt. Denn auf der Pirnaer Straße stehen auch nach der aktuellen Baustelle weitere Arbeiten zur Beseitigung von Hochwasserschäden an, teilweise wieder unter Vollsperrung.

