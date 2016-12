In Wartehäuschen ausgetobt An gleich drei Bushaltestellen stellte die Polizei am Wochenende Vandalismus fest.

Übers Wochenende registrierten Riesaer Polizisten drei beschädigte Wartehäuschen in ihrem Revierbereich. Unbekannte hatten jeweils eine gläserne Seitenscheibe der Haltestellenunterstände eingeschlagen und damit einen Gesamtschaden von mindestens 1.000 Euro verursacht.

Die Tatorte befinden sich in Riesa auf der Lommatzscher Straße, in Gröditz auf der Wainsdorfer Straße sowie in Diesbar-Seußlitz, An der Weinstraße.

